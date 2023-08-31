人行：續增民企貸款佔比 加大支持力度

人行金融市場司副司長馬賤陽在會上透露，金融支持民營企業發展有關文件目前已形成文件初稿，意見稿主要從加大金融資源要素投入、發揮多層次資本市場作用、便利跨境融資、強化政策激勵和融資配套等方面，有關政策文件明確一個目標，持續提高民營企業貸款佔比，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟發展的貢獻相適應。

暢通股債貸融資渠道

其次要用好國際國內兩種資源，一方面支持引進來，完善跨境投資和資本項目便利化政策，另一方面助力走出去，支持民營企業開展跨國公司跨境資金池試點，為優質民營企業提供貿易外匯收支便利化服務；另外，暢通股、債、貸三種融資渠道，實施好再貸款、再貼現等貨幣政策工具，推動民營企業債券融資支持工具擴容增量提效，擴大民營企業債券融資規模，及支持民營企業上市和再融資；最後是發揮政、銀、企和工商聯的四方合力。

據報工行（1398）、建行（0939）、中信行（0998）、北京銀行、中國信保等5家金融機構負責人及文燦股份、亨通集團、天順風能、德青源、好米動力等5家民營企業主要負責人都有發言。另外，包括中行（3988）、農行（1288）、交行（3328）等多家銀行亦有參加會議。