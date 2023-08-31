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經濟

中行息差微跌 跑贏工建農行 降LPR影響 料下半年壓力非常大

【明報專訊】大型內銀均已公布上半年業績，人民銀行去年3次下調貸款市場報價利率（LPR），壓縮銀行淨息差和盈利，不過境外業務佔比較重的中國銀行（3988），上半年淨利息收益率按年收窄0.09厘，少於其餘三大行（工行（1398）、建行（0939）及農行（1288））0.3厘跌幅，撥備前營業利潤錄2154.07億元（人民幣，下同），按年升5.72%，為四大行唯一上升。展望下半年，中行副行長張毅表示，人行6月和8月再次下調LPR，美國加息或在第四季結束，收窄息差改善空間，淨息差在下半年仍面臨非常大的壓力。

明報記者 歐陽偉昉

中行淨利息收入按年上升4.75%至2339.92億元，為四大行唯一錄得上升。去年LPR下降帶動貸款收益率下降，加上國債收益率下跌，推低上半年淨息差0.25厘，部分因美國加息提高外幣淨息差，以及同業存息和拆借成本下降的利好因素所抵銷。內地銀行存款定期化，推高銀行負債成本，張毅指出境內民間消費和投資意願低，預期企業生產資金和個人理財資金定期化的趨勢會保持一段時間，惟下半年情况會較上半年好轉。

工行純利升1.2% 靠減值損失降

中行上半年純利按年上升0.78%至1200.95億元，增長部分受減值損失按年上升14.9%至605.81億元抵消。上半年末不良貸款率為1.28%，按年下降0.06個百分點。風險總監劉向東指部分龍頭房企經營困難令債務風險暴露，不過他指政府已出台支持政策，有利提振市場信心，政策生效落地需時但呈平穩方面發展，該行相關資產質量可保持穩定。另外，中行上半年已加強房企不良貸款清收，令相關不良貸款額較去年底減少了127.66億元，不良貸款率按年降2.12個百分點至5.11%。

工商銀行同日公布上半年業績，純利按年增長1.21%至1737.44億元。純利增長由減值損失按年降8.66%至1222.55億元，以及所得稅費用按年降22.18%至289.35億元帶動，撥備前利潤按年實降5.31%至3235.27億元。上半年淨利息收入按年下跌3.89%至3369.87億元，期內淨利息收益率跌0.31個百分點至1.72厘。淨手續費收入亦按年下跌3.39%至734.65億元，工行稱資本市場波動導致的客戶投資理財意願下降等因素影響，公司理財、個人理財及私人銀行、資產託管收入按年下降。

郵儲行撥備前利潤跌7%

郵儲銀行（1658）亦公布上半年純利按年升5.2%至495.64億元。雖然利息淨收入和手續費收入按年上升，不過因為向郵政集團支付的儲蓄代理費按年增12.9%至560.76億元，令撥備前利潤按年跌7.21%至740.48億元。上半年郵儲行淨息差按年跌0.19個百分點至2.08厘，期末不良貸款率按年跌0.02個百分點至0.81%。

相關字詞﹕郵儲銀行 工商銀行 中國銀行 內銀股 貸款市場報價利率 淨息差 業績 加息

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