明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

平保：產品降回報率後仍具競爭力

【明報專訊】因應內地銀行利率下調，近期市傳內地監管機構要求，險企自本月起新出售的傳統保險最高預期回報率，需由3.5厘降至3厘。中國平安（2318）聯席首席執行官陳心穎表示，相關產品切換需要兩至三個月，但整體對其影響不大，她指保險是目前唯一可以保本保息的產品，3厘的預定回報率仍高於現行5年定期存款的2.5厘，以及10年期國債收益率的2.6厘，而分紅產品在過去10年的結算利率都在4厘，認為產品切換後仍具競爭力。

大行予「買入」評級

股價曾升2.67%

平保今年上半年壽險新壽務價值259.6億元人民幣，增長好過市場預期，多家大行給予「買入」等評級，昨日早段曾升2.67%見48.1元，不過後市升幅收窄，收報47.05元，上升0.43%。加上大市氣氛向好，平保周初至昨日累升5.85%。陳心穎認為，平保目前股息率為5厘，該行長期業務和價值穩定，認為股價嚴重被低估，今年壽險新業務增長主要反映過去3年業務改革的成效。

平保上半年歸母營運利潤按年下跌5%，不過每股中期息仍升1.09%，首席財務官張智淳表示，雖然營運利潤短期略受短期因素影響，不過該行新業務價值已經恢復增速，管理層調高派息水平，反映對長期發展有信心。

指城投債敞口風險可控

市場關注險企在城投債務和內房股債投資，首席投資官鄧斌表示，該行城投債敞口和風險皆為可控，城投債的敞口是在一線城市經濟最發達地區，有非常完善的風險管控和集中度管控的系統和流程，及早發現和預警。另外，平保從前年開始逐漸壓降不動產，風險和敞口也同樣可控，並且還有不少隱含價值。

相關字詞﹕內險股 城投債 新業務價值 中國平安 內房

上 / 下一篇新聞

穗深推認房不認貸 首套房貸鬆綁 市場憧憬京滬跟隨 分析：主要利主流房企
穗深推認房不認貸 首套房貸鬆綁 市場憧憬京滬跟隨 分析：主要利主流房企
碧桂園半年蝕489億 核數師：銷售沒反彈
碧桂園半年蝕489億 核數師：銷售沒反彈
潤地核心純利增11% 有息負債率降
潤地核心純利增11% 有息負債率降
華潤萬象生活核心多賺37％ 中期息大增76％
華潤萬象生活核心多賺37％ 中期息大增76％
中石油半年多賺4.5％ 中期息派0.21元
中石油半年多賺4.5％ 中期息派0.21元
新世界上半年完成300億融資
新世界上半年完成300億融資
中行息差微跌 跑贏工建農行 降LPR影響 料下半年壓力非常大
中行息差微跌 跑贏工建農行 降LPR影響 料下半年壓力非常大
人行：續增民企貸款佔比 加大支持力度
人行：續增民企貸款佔比 加大支持力度
中銀業績報喜 多賺35%增派息
中銀業績報喜 多賺35%增派息
HKTVmall母企少賺62% 下半年推糧油雜貨優惠
HKTVmall母企少賺62% 下半年推糧油雜貨優惠
保誠新業務利潤升39% 料今明年增派息
保誠新業務利潤升39% 料今明年增派息
融創半年虧損154億 到期未償借貸1292億
融創半年虧損154億 到期未償借貸1292億
美「小非農」增18萬 5個月最少 次季GDP升幅 修訂後下調至2.1%
美「小非農」增18萬 5個月最少 次季GDP升幅 修訂後下調至2.1%
Lego高增長告終 營業利潤跌19%
Lego高增長告終 營業利潤跌19%
西武員工罷工 業界逾60年來首見
西武員工罷工 業界逾60年來首見
張兆聰：美債息跌金價升 招金強勢可博
張兆聰：美債息跌金價升 招金強勢可博
人民幣定存高息精選
人民幣定存高息精選
技術取勝：紫金近期低位不宜失守
技術取勝：紫金近期低位不宜失守
劉思明：手機股熱鬧 小米走勢回勇
劉思明：手機股熱鬧 小米走勢回勇
周顯：跑掉了的成交回不來
周顯：跑掉了的成交回不來
湯文亮：若不執法 只會更多人犯法
湯文亮：若不執法 只會更多人犯法
機組人員2.2萬租盈翠兩房 同類新高 啟德連續8個月每月破200宗租賃個案
機組人員2.2萬租盈翠兩房 同類新高 啟德連續8個月每月破200宗租賃個案
黎永滔灣仔舊樓變身共居空間招租
黎永滔灣仔舊樓變身共居空間招租
美孚3房942萬沽 4年實蝕兩成
美孚3房942萬沽 4年實蝕兩成
薄扶林VICTORIA COAST下月招標推售
薄扶林VICTORIA COAST下月招標推售
美聯虧轉盈 半年賺3906萬 黃建業憂港失優勢籲撤辣
美聯虧轉盈 半年賺3906萬 黃建業憂港失優勢籲撤辣
黃竹坑Ovolo酒店放售 市值11億
黃竹坑Ovolo酒店放售 市值11億
城市規劃師陳達材：汲取啟德教訓 須妥善發展北都
城市規劃師陳達材：汲取啟德教訓 須妥善發展北都
「逢三不詳」 料港樓價明年回升
「逢三不詳」 料港樓價明年回升