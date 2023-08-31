平保：產品降回報率後仍具競爭力

【明報專訊】因應內地銀行利率下調，近期市傳內地監管機構要求，險企自本月起新出售的傳統保險最高預期回報率，需由3.5厘降至3厘。中國平安（2318）聯席首席執行官陳心穎表示，相關產品切換需要兩至三個月，但整體對其影響不大，她指保險是目前唯一可以保本保息的產品，3厘的預定回報率仍高於現行5年定期存款的2.5厘，以及10年期國債收益率的2.6厘，而分紅產品在過去10年的結算利率都在4厘，認為產品切換後仍具競爭力。
大行予「買入」評級
股價曾升2.67%
平保今年上半年壽險新壽務價值259.6億元人民幣，增長好過市場預期，多家大行給予「買入」等評級，昨日早段曾升2.67%見48.1元，不過後市升幅收窄，收報47.05元，上升0.43%。加上大市氣氛向好，平保周初至昨日累升5.85%。陳心穎認為，平保目前股息率為5厘，該行長期業務和價值穩定，認為股價嚴重被低估，今年壽險新業務增長主要反映過去3年業務改革的成效。
平保上半年歸母營運利潤按年下跌5%，不過每股中期息仍升1.09%，首席財務官張智淳表示，雖然營運利潤短期略受短期因素影響，不過該行新業務價值已經恢復增速，管理層調高派息水平，反映對長期發展有信心。
指城投債敞口風險可控
市場關注險企在城投債務和內房股債投資，首席投資官鄧斌表示，該行城投債敞口和風險皆為可控，城投債的敞口是在一線城市經濟最發達地區，有非常完善的風險管控和集中度管控的系統和流程，及早發現和預警。另外，平保從前年開始逐漸壓降不動產，風險和敞口也同樣可控，並且還有不少隱含價值。