華潤萬象生活核心多賺37％ 中期息大增76％

管理層稱將提升派息率

集團半年收入67.93億元，按年增長28.7%。其中住宅物業管理服務板塊收入44.84億元，按年增長33.7%；商業運營及物業管理服務板塊收入23.09億元，按年增20.1%。

集團談到目前市場情况，受地產行業增速放緩影響，市場出現波動，但公司會持續以「2+1」業務模式，發揮專業能力、品牌影響力，做好業務為股東帶來更好回報。而目前要完成十四五目標包括至2025年實現核心利潤40%複合增長，仍有很大挑戰，會努力完成。

2025年實現核心利潤

複合增長40%

華潤萬象生活的十四五目標亦包括在2025年物業管理面積達到4億平方米，協力廠商外拓面積佔比50%；開業150個購物中心，其中協力廠商拓展至少50個購物中心。