潤地核心純利增11% 有息負債率降

中期息0.198元 增8.8％

華潤置地宣布派發中期股息每股0.198元，按年增8.8%。

集團上半年綜合營業額為729.7億元，按年微增0.1%，當中開發銷售型業務營業額為546.2億元，按年跌8%；經營性不動產業務營業額為107.2億元，按年增長41%，輕資產管理業務營業額50.1億元，按年增長37.6%，生態圈要素型業務營業額為26.2億元，按年增長14.5%。經常性業務收入合計為183.5億元，按年增長35.6%，佔總營業額25.1%。

下半年可售貨源3859億元

上半年集團淨有息負債率28.5%，較去年底降10.3個百分點，加權平均債務融資成本較去年底降19個基點至3.56厘，創近十年新低。

對於近月內房銷售回落，華潤置地管理層表示，2023年下半年總可售貨源3859億元，可售資源所處城市能級及產品類型結構優質，其中89%位於市場供求關係健康的一二線高能級城市，住宅產品佔比68%，供貨節奏均衡合理，全方位助力銷售業績達成。