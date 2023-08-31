碧桂園半年蝕489億 核數師：銷售沒反彈

上半年，集團連同其合營企業及聯營公司，共實現歸屬股東權益的合同銷售額1287.6億元，歸屬股東權益的合同銷售面積約1646萬平方米，集團權益合同銷售回款約1185億元，回款率達92%。截至6月底，其總借貸降至2579.1億元，較去年底下降4.9%，淨借貸比率50.1%。集團表示，正盡全力安排境內外融資本息的償付，但受年內銷售額持續惡化與再融資環境疲軟的影響，公司帳面可動用資金持續減少，當前也正承受着階段性的流動壓力。集團的獨立核數師亦指出，碧桂園自4月以來的預售業績明顯下滑，截至報告日亦沒有明顯反彈迹象。如果未來財務狀况持續惡化，碧桂園或面臨交叉違約，可能會對持續經營的能力構成重大疑慮。

碧桂園折讓15%向建滔配新股

碧桂園昨日亦公布，向建滔集團（0148）發行價值2.7億元新股，以抵消3.18億元付款額，藉此將部分貸款資本化，每股作價0.77元，較碧桂園周二收市價0.91元折讓15.38%，相當於部分債務削債15.1%。據此建滔在碧桂園持股1.25%，交易料於9月6日或之後完成。碧桂園借此對銷部分欠負建滔欠款後，尚結欠建滔15.98億元，將分期償還，但距最後還款期今年12月31日為時不遠。