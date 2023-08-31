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經濟

穗深推認房不認貸 首套房貸鬆綁 市場憧憬京滬跟隨 分析：主要利主流房企

【明報專訊】內地為救樓市再出猛招，廣州成為自2017年後首個鬆綁限貸的一線城市。廣州昨早公布，落實「認房不認貸」，以更好滿足剛性和改善性住房需求，優化調控政策。入夜後，深圳亦跟隨廣州，公布實施「認房不認貸」。市場憧憬其餘兩大一線城市將跟進執行，配合其他樓市寬鬆政策，踏入「金九銀十」刺激樓市銷售復蘇。

明報記者 方楚茵

據廣州的公告，廣州市居民家庭，包括借款人、配偶及未成年子女申請貸款購買商品住房時，家庭成員在當地名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行金融機構均按首套住房執行住房信貸政策。「認房不認貸」政策即日施行。

首付比例急降至30％

深圳市住房和建設局昨晚公布，居民家庭（包括借款人、配偶及未成年子女）申請貸款購買商品住房時，家庭成員在深圳市名下無成套住房的，不論是否已利用貸款購買過住房，銀行金融機構均按首套住房執行住房信貸政策，自今天起施行。

廣州作為一線城市，樓價一直跑輸北上深三市，所以一直被視為適合試行放開調控的一線城市。內地國金證券指出，一線城市認房不認貸的落地，將大幅降低置換改善需求首付比例門檻，從以往七成至八成，降至三成至三成半，促進購房需求的釋放。除首付比例降低外，認房不認貸下，廣州及深圳合資格家庭的按揭息率亦會分別降低0.6及0.3厘（見表）。

國金證券又指，其他一線城市寬鬆政策預計「箭在弦上」。當前各級城市銷售均持續承壓，若要促進市場整體企穩，一線城市帶頭是關鍵。在廣州落地認房不認貸後，預計其他一線城市也將緊隨其後，同時或還有多項配套政策出台，包括但不限於放鬆遠郊區域限購限售、放寬非普通住宅的認定標準等，預計認房不認貸與其他寬鬆政策將形成一線城市政策「組合拳」，促進置換需求及改善需求釋放，支撐市場銷售企穩回升。惟寬鬆政策主要利好重點佈局一線和強二線城市的主流房企。

易居：政策信號非常強

至於易居研究院研究總監嚴躍進接受內媒訪問則稱，政策信號意義非常強，當前一線城市在此類政策方面的落實節奏比較慢，廣州是一線城市首個出台政策的，並預計9月初其他幾個一線城市也會出台相關政策，但是否會有條款修正，還需要看情况，因其他三個一線城市市區一些住房認購還是略偏熱。但至截稿前，深圳亦已加入實施認房不認貸。

相關字詞﹕首套房貸利率 認房不認貸 內房 救樓市

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