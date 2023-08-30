高盛售個人財富管理業務 再次聚焦超級富豪客戶 助提升利潤率

昨晚公布的美國勞工部職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國7月職位空缺降至低於883萬個以下，是2021年3月以來最低。辭職率（自願離職者佔總就業人口比例）降至2.3%，同樣是2021年初以來最低水平，反映就業市場開始降溫。此外，美國諮商會的8月消費者信心指數跌幅亦較預期大。隨着就業市場及消費信心轉弱，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.9厘，而美國10年期國債孳息率下滑至4.1厘。債息下滑，以科技股為主的納指，早段升逾1%；道指及標普500指數早段向上。

美職缺降至近兩年半低

此外，3M（美：MMM）董事會批准一項價值60億美元的和解協議，以解決其耳塞導致退伍軍人聽力受損的索償問題，其股價早段升逾2%。美國上訴法院昨推翻美國證交會（SEC）拒絕灰度將比特幣信託基金轉型為比特幣現貨ETF的決定，為首款比特幣ETF上市鋪路。比特幣價格昨晚升逾5%，升穿2.7萬美元。加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）股價早段升逾一成。

高盛的PFM業務，源自2019年斥資7.5億美元收購的投資顧問公司United Capital。當時蘇德巍計劃將業務擴大至超級富豪以外的群體，而United Capital約有2.2萬名資產略高於100萬美元的客戶。不過據稱高盛在財富和資產管理方面有更大的抱負，認為面向「大眾富裕階層」（mass affluent class）的PFM業務規模太小。根據高盛2月披露的數據，其PFM業務在高淨值人群（即資產凈值介乎100萬至1000萬美元的人群）的市佔率只有1%。

高盛消費貸款業務要割價出售

高盛未披露其PFM業務的出售價格，預計該交易將於第四季完成。高盛資產與財富管理主管Marc Nachmann稱，出售PFM能使高盛專注執行首要的「超高淨值」財富管理策略。高盛目前為1.6萬名超級富豪客戶，管理1萬億美元資產。Jefferies認為，出售PFM有助於高盛的資產與財富管理業務提高利潤率。

高盛可望透過出售PFM獲得利潤，惟高盛於2021年收購的GreenSky貸款業務卻要割價出售。高盛已於今年次季把該業務的商譽減值5.04億美元。自2020年以來，高盛的消費銀行業務已損失超過30億美元，促使相關業務急煞車。

（綜合報道）

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