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經濟

香港地產

YOHO WEST料下月批預售 隨即出擊

【明報專訊】新界西北焦點全新大盤、新地（0016）旗下天水圍天榮站項目第1期，命名為YOHO WEST、涉1393個單位，預計9月獲批預售樓花、最快下月底開售。同時，佳明（1271）旗下土瓜灣明雋獲批入伙紙，發展商加推價單2號涉30伙，落實周六（9月2日）發售22伙。

新地副董事總事總經理雷霆稱，YOHO WEST樓書、示範單位的準備工作已進最後階段；項目關鍵日期為明年9月，樓花期約13個月。對差估署7月私宅售價指數連挫3個月，雷霆回應，料第四季樓價重回升軌，而港府推專才計劃，帶動租金指數上升，市民置業需求維持強勁，對後市仍樂觀。

新地雷霆：第4季樓價將回升軌

新地代理總經理胡致遠補充，項目由4座組成，設第2A、2B座及3A、3B座；命名與元朗YOHO系列相似，是因項目同樣位處新界西北部、YOHO WEST另一賣點是毗鄰輕鐵天榮站。

明雋折實均呎逾2萬加推30伙

另佳明集團營業及市務總經理馮倩平稱，明雋新加推的30伙，實用面積231至260方呎、涵蓋開放式至1房戶，包括高層海景1房戶，折實價409萬至589萬元，整批折實均呎20,721元。

由於是次不乏高層海景戶，因而較首批折實均呎18,526元稍高；入場單位為8樓D室，實用面積231方呎開放式戶，折實價409萬元、實呎17,704元；而周六發售的22伙，包括16伙1房戶及6伙開放式戶。

可留意是，2號價單最高折扣為19%，比首張價單20%少1個百分點。

市區大額一手餘貨仍具承接力，龍湖（0960）旗下啟德尚．珒溋，新售出低座D座1樓B室，實用面積1571方呎3房間隔，成交價為4948.65萬元、實呎3.15萬元。

相關字詞﹕明雋

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