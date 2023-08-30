揚海1房呎租59元 料創屋苑新高

租客為內地專才 業主回報2厘

中原高級分區營業經理謝耀民稱，堅尼地城堅城中心中層C室，實用586方呎，3房1套間隔，享維港海景，業主以3.9萬元放租，新近減價4000元或10%，獲外籍家庭客以3.5萬元承租，實呎租金約60元，較單位對上一張租約2.9萬元高逾兩成，料創屋苑近3年呎租新高；業主早於1995年以415萬元一手購入，享逾10厘租金回報。

堅城中心3房呎租60元 屋苑3年高位

另信置（0083）等合作、近日收樓的旺角ONE SOHO，新近單日連錄3宗租務成交，其中低層B1單位，實用285方呎，1房間隔，以月租1.7萬元租出，實呎租金約60元；業主2021年以約643.5萬元一手購入，享租金回報率逾3.1厘。

新界和離島方面，中原首席分區營業經理陳韻兒表示，沙田新城市廣場3期第3座（蕙蘭閣）中層A室，實用645方呎，3房連套房間隔，業主減價2000元或8%後，以2.3萬元租出，實呎租金36元；業主於2007年以404萬元買入，享租金回報率約6.8厘。

珀麗灣海景3房呎租30元

香港置業助理分區董事熊建明稱，馬灣珀麗灣1期第13座低層A室，實用794方呎，3房連套間隔，望青馬大橋及海景，以2.35萬元租出，實呎租金約30元；業主於2010年斥488萬元購入單位，享5.8厘租金回報率。