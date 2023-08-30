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經濟

香港地產

私宅租金指數連升半年 21月新高 加息陰霾 售價指數挫3個月見半年新低

【明報專訊】本港經濟復蘇進度不如預期，加上加息陰霾影響，樓價連月下跌，惟在高才通計劃帶動下、配合暑假旺季，私宅租金續處升軌。差餉物業估價署最新公布，7月私宅樓價指數報343.4點，按月跌1.12%，指數為今年1月後的半年新低，惟同期私宅租金指數報183.2點，按月升1.05%、更屬連升6個月、累升5.53%，創自2021年10月後的21個月新高。業界分析，市場對租住物業需求大，睇好租金持續向上。

明報記者 林尚民

差估署公布，上月私宅租金指數報183.2點，創2021年10月錄184.3點後的21個月新高；相關數字亦連升6個月，累升5.53%。翻查資料，爆疫後私宅租金指數最長升浪，於2021年3月至9月出現，當時租金指數連升7個月、累計升幅為4.88%，即今次升浪的累計升幅，已創疫情後最多；而對上最勁升浪，於2018年2月至10月錄得，當時租金指數連升9個月，累計升幅5.56%。若與2019年8月歷史高位200.1點相比，則仍有8.4%差距。

首7個月租金升勢跑贏售價

若以單位面積劃分，7月各類單位的租金指數按月皆上升；其中實用面積431至752方呎B類單位，7月租金指數報181.7點，按月升幅1.39%為最高。而A類實用面積431方呎以下細單位，7月租金指數報202.3點，按月升幅0.65%，相對最細。

利嘉閣研究部主管陳海潮指出，暑假屬傳統租務旺季，加上今年有不少內地及海外專才持續來港定居，令第三、第四季租金維持強勢，估計全年租金累積升幅可達8%至10%，較樓價表現強勁。

私宅售價指數方面，7月指數報343.4點，按月跌幅擴大至1.12%，為去年11月後單月最大跌幅，數字屬連跌3個月共約3%，並為今年1月錄得338.3點後、半年新低位。與2021年9月歷史高位398.1點相比，則仍跌13.7%。

1722呎以上單位

售價指數跌最多

總結今年首7個月，樓價指數累升2.6%；相對同期租金指數升4.39%，反映租金升勢跑贏樓價。

各類單位中，7月各類單位售價指數皆跌，其中實用面積1722方呎或以上E類大單位，上月售價指數報296.2點，單月下跌1.9%最勁。

分析：本月售價指數跌幅

或擴至1.5%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，一手新盤低價出擊、多家內房陷財困、美國加息等三大因素影響下，近月整體二手市况價量齊跌，料8月私樓售價指數按月跌幅擴大至1.5%，並期望港府可於特首李家超10月公布新《施政報告》前，推出救經濟、救樓市新政策，並指「救市如救火」。

相關字詞﹕租金指數 陳海潮 陳永傑 樓價指數 差估署

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