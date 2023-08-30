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經濟
2023年8月30日星期三
劉思明 技術取勝
投資策略
證監廉署打擊造市 凍結8戶口拘1人 涉炒高兩公司股價納指數 趁基金接貨獲利
會財局譴責中正達及項目合伙人等 共罰70萬
平保新業務價值升33% 勝預期
小米次季經調整淨利潤升1.47倍
農行半年多賺3.5％ 淨息差收窄
信置全年多賺2％ 淨現金420億
恒指升353點 憧憬救市內房股炒起 北水連續7日淨流入 港交所漲半成
內地傳日內降存量房貸利率
港元1個月拆息連跌11日 見逾3個月低
碧服上半年少賺近9% 不派中期息
美高梅擬澳門設16萬呎空間 推廣藝術文化
中遠海運港口 半年純利跌逾15%
受惠旅遊業務 世華首季營業額增兩成
高盛售個人財富管理業務 再次聚焦超級富豪客戶 助提升利潤率
期權周一開始交易 VinFast股價波動加劇
美16州檢察長促證交會調查Shein供應鏈
張兆聰：恒指萬八點成支持 小米有條件再上
美元定存高息精選
涂國彬：暫難停加息 金價待突破1920美元
技術取勝：中芯20元不易突破
劉思明：A股倘限減持 小心港股成提款機
周顯：「對數」故意買假貨？
湯文亮：環保團體 失了公信力
私宅租金指數連升半年 21月新高 加息陰霾 售價指數挫3個月見半年新低
揚海1房呎租59元 料創屋苑新高
YOHO WEST料下月批預售 隨即出擊
市建局盛德街馬頭涌道收32份意向書
「舖王」家族8000萬沽麗景園單位
羅守輝等3000萬沽西環地庫商舖
中環好聲音
VAU Residence旺中帶靜 特色戶景觀開揚
寵物街為「毛孩」愛好者朝聖地
基金特區：安聯看好南亞債券投資前景 稱美利率將見頂利亞債
技術取勝：中芯20元不易突破
【明報專訊】海豐國際料15.3元阻力大（圖）
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