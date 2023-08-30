美高梅擬澳門設16萬呎空間 推廣藝術文化

何超瓊預期，澳門賭收有機會更早提高至每年1700億至1800億元（澳門元，下同）水平，業界或因應投牌時政府設定的要求，在非博彩項目加碼投資20%。她強調，集團財務穩健，在有利可圖下，可進一步推進與銀團洽商融資。她估計，投入更多非博彩及開拓海外客，可拉長旅客留澳時間及來澳次數。

冀促進高質消費 發展會議及獎勵旅遊

該集團在澳門美高梅新建造的6萬方呎空間，預計明年第三季建成，用於促進高質消費，例如開展鐘表、珠寶及藝術品展等，結合科技元素，發展MIC（會議及獎勵旅遊）。何超瓊冀將來可推進搞拍賣、商品化及聯乘活動（Crossover）。以她所見，上半年高端飾物及消費已按年大增1.5倍。

按項目去劃分，她預期澳門美高梅可多做傳統中式文化項目，路氹美獅美高梅做現代藝術為主。同時該集團會參與推動媽閣前地社區活化，例如將非物質文化之中的舞獅活動及將獅王爭霸賽，轉移至屬於世界文化遺產的媽閣前地舉行。

雖然近期中國經濟增長放緩，何超瓊預期，內地訪澳旅客未必再如過往般動輒多次過去歐洲旅遊及多次購物，加上局勢不穩定及經濟不理想，反而是給予業界時機去擴充更多非博彩內容，甚至更早主動和客户接觸，加推活動，吸引他們增加遊澳次數。甚至在貴賓博彩方面，他們會逐步轉由公司承做直接的貴賓博彩業務，並借助母公司美國美高梅，招徠更多外國客。據稱，該集團還計劃在今年底前在大阪及菲律賓開設境外辦事處對外推廣，其海外客平均留澳日數已增至2.5日，暑假的酒店入住率已逾九成。

明報記者 陳偉燊 澳門報道