碧服上半年少賺近9% 不派中期息

集團又提到，現時股價水平未充分反映內在價值，將視乎市場情况及實際需要回購股份，數量不多於3.37億股。

集團中期收入按年增3.4%至207.331億元，毛利率按年跌2個百分點至24.9%，主要因社區增值服務及非業主增值服務毛利率下降所致。集團截至6月底的銀行存款及現金總額約127.124億元，經營活動所得現金淨額按年跌6.6%至21.92億元。

持逾127億現金 不作兄弟公司債務擔保

在姊妹公司碧桂園（2007）陷爆雷邊緣後，碧桂園服務首席財務官兼聯席公司秘書黃鵬在業績會上多次表示，除用於開發票據及項目投標的保證金外，公司不存在將現金存款作為關聯兄弟地產公司債務擔保方的情况，截至今年上半年期末，甚至期內都沒有這樣的情况發生，未來也不會發生。

早前楊氏家族突將碧服兩成股權捐贈基金會，有投資者問到，是否楊氏家族對碧服的定位及策略出現變化，黃鵬再次強調，家族歷來重視碧服，將碧服定位為獨立業務，策略不變，要求公司「獨立自主、自力更生、尋求機會」，提升競爭力。

另外，彭博引述上交所私募債平台披露的公告報道，碧桂園計劃在8月29日至31日召開持有人會議，審議為「16碧園05」增加40個自然日寬限期的議案。

早前報道，未償本金為39億元人民幣的「16碧園05」將於9月2日到期，因當日為周六順延至9月4日。