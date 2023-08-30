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經濟

恒指升353點 憧憬救市內房股炒起 北水連續7日淨流入 港交所漲半成

【明報專訊】內地官媒稱降準或加快提上日程，加上市傳內銀周三開會商討減存量按揭息率（見另文），市場憧憬中央再度救市，港股連升兩日，恒指最多升超過450點，收報18,484點，升353點。內房做好，碧桂園（2007）升逾12%，碧桂園服務（6098） 升近一成；憧憬港府減印花稅，港交所（0388）升半成 。有分析指市場憧憬內地更多政策具體落地，加上本港研究提高股市流通量，預期港股在18,000至19,000點徘徊。

恒指承接外圍高開130點，午後升幅擴大，最多升453點，高見18,583點，為兩周高位。港股連升兩日，共漲527點。國指及科指齊升逾2%。大市全日成交1013億元，港股通下的北水淨流入29億元，雖然是連續第7日流入，但較上日減少近三成。

官媒：降準或加快提上日程

官媒《中國證券報》發表文章，表示為保持流動性合理充裕，預計央行將綜合運用多種政策工具，合理適度供給流動性，降準或加快提上日程。藍籌友邦（1299）升3%、阿里巴巴（9988）及美團（3690）升約2%、騰訊（0700）升1.3%。

內媒報道，交行周三將開會調整個人住房貸款存量利率，內房股集體炒上，除碧桂園及碧桂園服務是全日表現最佳藍籌外，富力地產（2777）升18%，中海外（0688）及龍湖（0960）升6%，華潤置地（1109）升4%。憧憬港府減印花稅，港交所連日上升，內地與本港券商股亦普遍做好，中州證券（1375）升4%，光大證券（6178）及國泰君安（1788）升3%。

分析：恒指料18000至19000點徘徊

儘管市場亦有負面消息傳出，不良資產管理公司長城資產旗下一隻美元債昨急跌，而該公司未刊發年報引發投資者憂慮，惟內地與本港股市對此反應不大。

駿達資產管理投資策略總監熊麗萍表示，市傳內地可能降準及下調個人住房貸款存量利率，令市場憧憬內地更多救市政策具體落地，加上本港研究提高港股流通量，由於港股已下跌多時，市場都借機推高股市。周三期指結算，預期淡友不會太進取。雖然港股連升兩日，仍未升破20天線，但預期後市表現不會太差，在18,000至19,000點徘徊，支持位17,500點。

明報記者

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