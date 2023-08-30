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經濟

農行半年多賺3.5％ 淨息差收窄

【明報專訊】農業銀行（1288）公布上半年業績，純利按年上升3.48%，至1332.34億元（人民幣，下同）。期內淨息差收窄影響淨利息收入，農行撥備前營業利潤按年下降1.28%至2581.16億元（見表），純利增長實際得益於信用減值損失按年下跌3.01%至1023.52億元，以及所得稅費用按年減少18.81%至221.38億元所帶動。

稱未來派息有長期穩定基礎

上半年農行淨利息收入按年下跌3.25%至2904.21億元，淨利息收益率1.66厘，按年收窄0.36厘。手續費淨收入按年上升2.51%至507.31億元。人行今年兩度減息，農行行長付萬軍表示，監管部門引導降低實體經濟融資成本，推動現有貸款訂價下調，人行指導下調現有按揭貸款利率，淨息差在下半年仍有下行壓力，副行長林立指居民財務成本負擔減輕外，也有利於銀行平滑提前還款的壓力。

今年監管當局加強推動銀行業存息下調，付萬軍預計後續存款壓力會緩解，將息差保持在合理水平。今年7月人行公布的新增人民幣貸款遠低於預期，付萬軍表示是受6月減息帶來透支效應和季節因素影響，隨着政府穩經濟政策推出，有效信貸需求也進一步恢復，下半年信貸投放可望平穩增長。

截至6月底，農行不良貸款率為1.35%，較3月底跌0.02個百分點。核心一級資本充足率10.4%，按年下降0.71個百分點。高盛上月發出報告，認為內銀為考慮信貸撥備和資本要求，會放棄股息目標，引起市場熱議。農行董事會秘書韓國強表示，市場上有報告通過線性外推和簡單假設模型，理解利潤增速、資本水平對派息率的影響，不過該行未來派息有長期穩定的基礎。

韓國強表示，上市以來農行派息率保持在30%以上，未來隨經濟復蘇，農行盈利前景仍然樂觀，農行截至上半年末的撥備餘額有8768億元，有紮實財務基礎。他又稱，明年內銀實行新資本規則，預料可降低其風險加權資產（RWA），有助提高核心一級資本充足率。

相關字詞﹕農業銀行 穩增長 不良貸款 淨息差

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