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經濟

平保新業務價值升33% 勝預期

【明報專訊】內地今年上半年疫後復常，中國平安（2318）上半年錄得壽險新業務價值259.6億元（人民幣，下同），高於市場預期的240.43億元，按年上升32.6%（見表），沿用去年壽險評估假設的可比口徑計算按年升45%。平保指出，今年上半年市場需求逐步恢復惟基礎仍不穩固，得益於銷售渠道拓展和業務質量提升，以及推出多樣化產品和服務，壽險經營穩健發展。

市場需求恢復 基礎仍不穩固

平保壽險首年保費按年上升49.6%至1139.01億元，新業務價值率按年下跌2.9個百分點至22.8%。代理為平保壽險主要銷售渠道，代理人數與銷售增長有較大關係，上半年平保月均代理人數按年跌26.3%至37.9萬人，不過人均新業務價值按年上升76.1%至5.63萬元，帶動平保代理渠道新業務價值仍按年升29.6%至213.03億元。平保近年積極開拓銀保、社區網格等渠道，今年上半年相關渠道的新業務佔比，按年上升2.1個百分點至16.3%。

房地產投資餘額2094億 佔比4.5%

險資投資方面，年化總投資收益率按年上升0.4個百分點至3.4%，不計算資產公允值變動的淨投資收益率為3.5%，按年下降0.4個百分點，主要受存量資產到期和新增資產收益率下降影響。房地產投資方面，平保披露截至上半年末的投資餘額為2093.93億元，佔總投資資產4.5%。物權投資佔房地產投資的75.6%，貢獻相對穩定的租金，債權投資佔比18.7%，股權投資則佔5.7%。

中期息增1.09%至0.93元

平保每股中期息按年增1.09%至0.93元，中期息增幅為2015年以來最低，少於新冠疫情期間6%至10%的增幅，作為派息基礎的歸屬母企股東營運利潤，按年下跌5%至819.57億元，主要來自科技和資產管理業務的歸母營運利潤，分別按年下跌64.66%和67.91%，至17.35億元和14.42億元。平保指陸金所（6623）受收入承壓、信用損失仍在高位影響，影響淨利潤按年下跌。

相關字詞﹕陸金所 內險股 新業務價值 中國平安 平保

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