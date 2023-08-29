遠晴本月「開齋」 1房戶9年實蝕一成

香島兩房1130萬沽 6年半料實蝕18%

同區屢錄二手蝕讓的半新盤香島，亦續錄業主蝕讓個案。美聯聯席區域經理李振榮表示，香島3座中層F室，實用面積695方呎、兩房連儲物室間隔，原業主叫價1400萬元，年初減至1200萬元獲準買家洽談，後來減價70萬元或6%，終以1130萬元成交，實呎16,259元，即前後累減270萬元或近兩成，新買家為區內租客，轉租為買入市單位作自用。原業主2017年2月約1305.6萬元一手購入，持貨約6年半，帳面蝕約175.6萬元或13%，若連使費料實蝕逾236萬元或18%。

康樂園移民盤3600萬沽 13年僅升9%

另外，新界老牌洋房亦見移民盤低價易手個案。中原高級資深分區營業經理吳啟業指，大埔康樂園本月錄得首宗成交，位於10街單號屋，實用面積2579方呎、4房1套連車庫，原業主叫價約4300萬元，議價後大減700萬元或16%，以3600萬元沽出，實呎13,959元，買家為外區用家。原業主早前移民並委託女兒賣樓。若撇除事故單位交易，上述成交料為近期同類低位。原業主2010年3308萬元購入，持貨約13年，帳面僅獲利約292萬元或約9%。