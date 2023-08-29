凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈

低6年前購入價2億或14%

高力表示，上述謝斐道303號KONNECT全幢，以及告士打道160號海外信託銀行大廈41個車位，以招意向書形式放售，截止日期為9月27日。資料顯示，物業去年4月以意向價18.5億元放售，即現時叫價較1年多前減價6億元或32%。

凱龍瑞集團2017年底向資深投資者鄧成波家族以約13.5億元「買殼」購入謝斐道303號，並以約1億元買入海外信託銀行大廈車位，即共約14.5億元。未計及翻新等使費，凱龍瑞最新放售價較購入價低約2億元或14%。KONNECT樓高25層， 總面積約86,212方呎，業主2018年斥約2億元翻新。高力指，物業現時平均呎租約40元，大部分租約均於疫情期間簽訂，未來尚有兩成至四成上調空間。

凱施尖東舖淪銀主貨 5465萬放售

此外，原由凱施餅店或相關人士持有的尖東東海商業中心地下G01至2號舖，現由銀主放售。美聯旺舖高級營業董事吳錤溱表示，舖位面積約1814方呎，意向價約5465萬元，呎價約3萬元。該舖現時意向價，較今年5月曾由銀主開價6950萬元低1485萬元或21%。凱施餅店等2011年5900萬元購入該舖，意向價較12年前購入價低435萬元或7%。店舖由凱施餅店承租至2025年2月底，月租18萬元，料租金回報達4厘。

另恒地（0012）及太古地產（1972）合作的鰂魚涌英皇道983至987A及濱海街16至94號，早前獲批強拍，底價63.1億元，創本港物業強拍史上底價新高。仲量聯行指，物業下月19日強拍。物業佔地約43,881方呎，去年批則准建兩幢28層高的商住物業，總樓面約44.06萬方呎。