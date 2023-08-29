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經濟

香港地產

萬科北角The Stellar開放式月租1.44萬入場

【明報專訊】除恒地（0012）等推出中半山堅尼地道全新項目放租外，近期暫未有推出全新住宅的萬科香港，亦推出北角春秧街全新酒店及服務式公寓The Stellar星寓，項目面積291方呎起，開放式單位月租由1.44萬元起。

上述The Stellar星寓樓高32層，設164間客房，戶型涵蓋開放式至3房，面積介乎291至1358方呎。

萬科香港董事總經理周銘禧指，項目提供日租或月租的靈活租住計劃，配合酒店級服務選擇，開放式房間月租1.44萬元起，特大家庭套房月租2.98萬元起，現接受預訂，提前預租可享早鳥優惠。

名門4房連車位月租6.5萬

他又指，項目亮點是設計簡約的外立面，採玻璃幕牆設計，早前於「2023 年度亞太房地產大獎」評選中，獲年度香港最佳酒店建築及設計大獎，而住戶可使用健身室設備，包括跑步機、健身單車和划艇機等。

另市場亦有豪宅單位租出，中原地產分行經理楊偉賢表示，大坑名門2座中低層A室，實用1387方呎，採4房1套間隔，享維港海景，以6.5萬元連車位租出，實用呎租47元。業主於2005年以2935萬元買入單位，及後以78萬元購入車位，合共3013萬元，現享2.6厘租金回報。

世紀21 Q動力執行董事招潔冰表示，小西灣藍灣半島本月至今已錄得22宗租賃成交，較上月同期19宗增加16%，更有力突破今年3月份整月23宗租賃成交，成為今年租賃交投最暢旺的月份，其中3座低層A室，實用596方呎，3房1套間隔，以2.35萬元租出，實用呎租39元，業主2000年2月以404.7萬元購入，租金回報接近7厘。

相關字詞﹕藍灣半島 名門 萬科香港 The Stellar星寓

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