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經濟
2023年8月29日星期二
股市最前線
輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日
若改每股買賣 股東大增勢添成本
港股虎頭蛇尾 漲608點變升174點
官媒：未全撤印花稅 為再下調留空間
恒大復牌跌79% 押後債務重組會議
商湯虧損輕微收窄至31.2億 毛利率挫
比亞迪中期多賺2倍 毛利率大升 汽車等相關收入增逾九成至2088億
比亞迪電子158億收購智能手機零件業務
小鵬逾58億收購滴滴智能汽車業務
中海外中期核心少賺兩成
港虛擬資產交易所HashKey 開放零售服務推試用版App
金發局倡港協調標準拓碳市場
Nvidia看好增長 市場表憂慮 AI晶片需求明年料恢復理性
3M耳塞案洽付429億和解
蘋果擬改革iPad Pro 冀提振銷情
印度首富培養3子女接班
張兆聰：外資看淡A股港股 聯想可博反彈
港元定存高息精選
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何民傑：糾正科技園管治歪風 全速推動創科發展
岑兆基：《創業與企業發展五個思考》（三之三）
劉宇亮：恒指有望反彈至19000點
薛偉傑：SpaceX實現季度盈利 料將進入一家獨大時代
技術取勝：中國東方教育料3.3元有承接
劉思明：形勢不明避波動股 中集安瑞科抗跌
周顯：藝術品也有家族辦公室
湯文亮：做官切忌大排筵席
恒地佑寧堂豪宅招租 逾千呎叫8萬 呎租75至80元 高同區君珀兩成
萬科北角The Stellar開放式月租1.44萬入場
凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈
凱和山最快下周上樓書 兩房佔四成
遠晴本月「開齋」 1房戶9年實蝕一成
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【明報專訊】（請看附圖）
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