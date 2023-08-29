劉宇亮：恒指有望反彈至19000點

內地同時公布，根據近期市場情况，階段性收緊IPO節奏，促進投融資兩端的動態平衡。同時，從嚴控制其他上市公司股東減持總量，引導其根據市場形勢合理安排減持節奏；鼓勵控股股東、實際控制人及其他股東承諾不減持股份或者延長股份鎖定期，四招齊發。

再加上官媒《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》均在頭版發表評論文章吶喊助威，政策彰顯政府呵護股市堅定態度和決心。評論文章又稱，降低印花稅和階段性收緊IPO節奏等政策強力出台，釋放了穩預期、強信心的強烈信號。

另外，官媒《經濟日報》稱，此次減半徵收而不是一次過取消印花稅，是綜合考慮多方面因素、穩定市場預期的務實之舉。香港特區政府隨即宣布將成立小組研究增加股市流動性，包括是否調整股票印花稅。

政策落地當然有利股市，惟今次內地減半印花稅，市場反應未及2008年當時熱烈。當年A股市場分別於4月和9月兩次降低印花稅，落實的那兩天，上證指分別上升9.3%和9.5%。和當年最大不同之處是，今次減半印花稅市場已一早得到共識，並沒有帶來驚喜。

人幣兌美元回穩 助大市氣氛回暖

港股多隻重磅科技股業績理想，人民幣兌美元見7.3後回穩，有助帶動大市氣氛回暖。港股在8月份高位20,331點急跌至上周的17,573點，下跌逾2700點。當時14天RSI在30超賣區以下，同時日線MACD圖表出現底背馳，大市再大跌的機會不太可能發生。在確定中央政府維護股市堅定態度後，短期內港股有望三底反彈至19,000點。

Arte Capital Management助理基金經理

[劉宇亮 股宇有云]