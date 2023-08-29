龐寶林：AI對金融業發展無可限量 機會處處

微軟（美：MSFT）本為首家成功發展AI的企業，現時Generative AI率先超越1億用戶，但為保持領先地位及發展等，各大企業紛紛爭相投入AI，尤以AI晶片為主要業務的龍頭企業——Nvidia（美：NVDA）隨即受惠，截至本年7月底，其業績多賺8倍！

不止遠勝市場預期，更超越分析員估計，其董事局亦批准回購股份達250億美元，進一步刺激其股價上升，至8月24日（上周四）更突破每股500美元，最高曾見502.66美元，今年至今上升逾2倍，市場估計未來其股價有機會升至1000美元！

財富管理提升競爭力 AI不可缺

AI發展方興未艾，亦不受美國不斷加息影響，估計未來AI提升所產生的效率或創造7萬億美元財富！所有投資者不敢怠慢、小覷！

無論財富管理、私人銀行、投資管理、財務和退休規劃、甚至最新推廣的家族辦公室均必須增加使用AI，藉以保持香港業界及全球競爭力，否則勢必影響香港國際金融地位，包括：

（1）AI可以協助個人化，利用AI加快了解各位客戶持續性需要，配合速度及準確度，更廣泛和貼心了解及迎合客戶需要，提供適切的個人化產品及服務；

（2）交叉銷售（Cross-selling）實用性，每位客戶可能需要不同類別產品協助分散風險，藉以提升組合回報或達至其他目的，如承傳、慈善等；

（3）全面及快速了解客戶最新體驗及經驗；

（4）協助掌握客戶不斷轉變及所引申的情况，以便迅速及精準地提供意見；

（5）有助更迅速找到、揭發及阻止欺詐等行為，大幅降低客戶因欺詐等所招致的損失；

（6）畢竟投資市場千變萬化，而且去全球化及地緣政治緊張不斷升級，故投資必須多元化，並利用AI因應全球政經變化迅速地作出平衡組合配置及投資；

（7）利用AI進行紀律性管理全球及多元化投資，衝破時區、地域及行業等限制。

企業利用AI轉型愈快 愈易成功

若金融業需要轉型，首要條件為人才，不但企業本身需要培訓人才，亦須吸納符合資格的人才配合轉型，並與監管機構保持溝通，才獲得所有持份者信任，有助配合市場需要和整體發展，企業壯大及不斷轉型成功協助提升利潤、減低成本、增強競爭力和逐步構建護城牆。

現時眾多企業已急不及待、刻不容緩，儘管只作出少許改變，或可能帶來巨大利益，誘使企業不斷投資和提升效率，協助企業發展循環生生不息，直至提升至成熟位置，可見投資回報空間非常大，個人職業亦前途無限，各位宜盡快取得相關專業認證或學士、碩士課程，然後加入AI飛天輪行列。

（作者為香港證監會持牌人士，沒持有上述所提及的證券；作者所屬東驥旗下基金及客戶組合持有Nvidia及微軟，並有可能出售上述公司的股份）

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[龐寶林 金科育律]