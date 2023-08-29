明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
龐寶林 金科育律

投資策略

龐寶林：AI對金融業發展無可限量 機會處處

【明報專訊】AI（人工智能）發展一日千里，各行各業均積極深化AI與業務發展及融合，藉以提升行業和企業效率。

微軟（美：MSFT）本為首家成功發展AI的企業，現時Generative AI率先超越1億用戶，但為保持領先地位及發展等，各大企業紛紛爭相投入AI，尤以AI晶片為主要業務的龍頭企業——Nvidia（美：NVDA）隨即受惠，截至本年7月底，其業績多賺8倍！

不止遠勝市場預期，更超越分析員估計，其董事局亦批准回購股份達250億美元，進一步刺激其股價上升，至8月24日（上周四）更突破每股500美元，最高曾見502.66美元，今年至今上升逾2倍，市場估計未來其股價有機會升至1000美元！

財富管理提升競爭力 AI不可缺

AI發展方興未艾，亦不受美國不斷加息影響，估計未來AI提升所產生的效率或創造7萬億美元財富！所有投資者不敢怠慢、小覷！

無論財富管理、私人銀行、投資管理、財務和退休規劃、甚至最新推廣的家族辦公室均必須增加使用AI，藉以保持香港業界及全球競爭力，否則勢必影響香港國際金融地位，包括：

（1）AI可以協助個人化，利用AI加快了解各位客戶持續性需要，配合速度及準確度，更廣泛和貼心了解及迎合客戶需要，提供適切的個人化產品及服務；

（2）交叉銷售（Cross-selling）實用性，每位客戶可能需要不同類別產品協助分散風險，藉以提升組合回報或達至其他目的，如承傳、慈善等；

（3）全面及快速了解客戶最新體驗及經驗；

（4）協助掌握客戶不斷轉變及所引申的情况，以便迅速及精準地提供意見；

（5）有助更迅速找到、揭發及阻止欺詐等行為，大幅降低客戶因欺詐等所招致的損失；

（6）畢竟投資市場千變萬化，而且去全球化及地緣政治緊張不斷升級，故投資必須多元化，並利用AI因應全球政經變化迅速地作出平衡組合配置及投資；

（7）利用AI進行紀律性管理全球及多元化投資，衝破時區、地域及行業等限制。

企業利用AI轉型愈快 愈易成功

若金融業需要轉型，首要條件為人才，不但企業本身需要培訓人才，亦須吸納符合資格的人才配合轉型，並與監管機構保持溝通，才獲得所有持份者信任，有助配合市場需要和整體發展，企業壯大及不斷轉型成功協助提升利潤、減低成本、增強競爭力和逐步構建護城牆。

現時眾多企業已急不及待、刻不容緩，儘管只作出少許改變，或可能帶來巨大利益，誘使企業不斷投資和提升效率，協助企業發展循環生生不息，直至提升至成熟位置，可見投資回報空間非常大，個人職業亦前途無限，各位宜盡快取得相關專業認證或學士、碩士課程，然後加入AI飛天輪行列。

（作者為香港證監會持牌人士，沒持有上述所提及的證券；作者所屬東驥旗下基金及客戶組合持有Nvidia及微軟，並有可能出售上述公司的股份）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[龐寶林 金科育律]

上 / 下一篇新聞

輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日
輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日
若改每股買賣 股東大增勢添成本
若改每股買賣 股東大增勢添成本
港股虎頭蛇尾 漲608點變升174點
港股虎頭蛇尾 漲608點變升174點
官媒：未全撤印花稅 為再下調留空間
官媒：未全撤印花稅 為再下調留空間
恒大復牌跌79% 押後債務重組會議
恒大復牌跌79% 押後債務重組會議
商湯虧損輕微收窄至31.2億 毛利率挫
商湯虧損輕微收窄至31.2億 毛利率挫
比亞迪中期多賺2倍 毛利率大升 汽車等相關收入增逾九成至2088億
比亞迪中期多賺2倍 毛利率大升 汽車等相關收入增逾九成至2088億
比亞迪電子158億收購智能手機零件業務
比亞迪電子158億收購智能手機零件業務
小鵬逾58億收購滴滴智能汽車業務
小鵬逾58億收購滴滴智能汽車業務
中海外中期核心少賺兩成
中海外中期核心少賺兩成
港虛擬資產交易所HashKey 開放零售服務推試用版App
港虛擬資產交易所HashKey 開放零售服務推試用版App
金發局倡港協調標準拓碳市場
金發局倡港協調標準拓碳市場
Nvidia看好增長 市場表憂慮 AI晶片需求明年料恢復理性
Nvidia看好增長 市場表憂慮 AI晶片需求明年料恢復理性
3M耳塞案洽付429億和解
3M耳塞案洽付429億和解
蘋果擬改革iPad Pro 冀提振銷情
蘋果擬改革iPad Pro 冀提振銷情
印度首富培養3子女接班
印度首富培養3子女接班
張兆聰：外資看淡A股港股 聯想可博反彈
張兆聰：外資看淡A股港股 聯想可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
何民傑：糾正科技園管治歪風 全速推動創科發展
何民傑：糾正科技園管治歪風 全速推動創科發展
岑兆基：《創業與企業發展五個思考》（三之三）
岑兆基：《創業與企業發展五個思考》（三之三）
劉宇亮：恒指有望反彈至19000點
劉宇亮：恒指有望反彈至19000點
薛偉傑：SpaceX實現季度盈利 料將進入一家獨大時代
薛偉傑：SpaceX實現季度盈利 料將進入一家獨大時代
技術取勝：中國東方教育料3.3元有承接
技術取勝：中國東方教育料3.3元有承接
劉思明：形勢不明避波動股 中集安瑞科抗跌
劉思明：形勢不明避波動股 中集安瑞科抗跌
周顯：藝術品也有家族辦公室
周顯：藝術品也有家族辦公室
湯文亮：做官切忌大排筵席
湯文亮：做官切忌大排筵席
恒地佑寧堂豪宅招租 逾千呎叫8萬 呎租75至80元 高同區君珀兩成
恒地佑寧堂豪宅招租 逾千呎叫8萬 呎租75至80元 高同區君珀兩成
萬科北角The Stellar開放式月租1.44萬入場
萬科北角The Stellar開放式月租1.44萬入場
凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈
凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈
凱和山最快下周上樓書 兩房佔四成
凱和山最快下周上樓書 兩房佔四成
遠晴本月「開齋」 1房戶9年實蝕一成
遠晴本月「開齋」 1房戶9年實蝕一成