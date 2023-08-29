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經濟
國際金融

Nvidia看好增長 市場表憂慮 AI晶片需求明年料恢復理性

【明報專訊】人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia（美：NVDA）上周公布的季度收入及盈利增長遠勝預期，並預告強勁的需求將在未來幾季把公司業務推向新高峰，但市場對這種火爆需求可持續多久仍存在疑慮。Nvidia業績公布後，上周四的股價曾升至502.66美元創歷史新高，但當天僅收報471.63美元，較周三收市價僅高出0.47美元，周五收市更跌至460.18美元，反映市場的觀望情緒。Nvidia股價早段窄幅上落，美股3大指數早段上漲，道指升逾200點。

Nvidia行政總裁黃仁勳向《華爾街日報》表示，出貨量距離滿足需求仍有很大距離。這意味該公司收入仍有很大增長空間。短期內，科技企業仍將爭相購買支援AI系統的晶片。分析師估計，Nvidia在AI晶片市場的份額超過70%。

受美收緊內地獲AI技術影響

瑞銀分析師預期，Nvidia短期內的增長路徑「非常清晰」，按目前的供應協議，其季度收入有望在短期內增至250億美元，較第二季的135億美元收入大幅增長，而這尚未反映供應量的增長預期。不過，市場人士對供應鏈狀况及當前景氣能否長期持續提出疑問。有科技行業高層已表示，若AI晶片不能轉化為新業務，可能會減少採購AI晶片。

行業研究公司SemiAnalysis指出，主要的科技企業、軟件和服務公司，以至風投界都為AI晶片大灑金錢，問題是它們的投資會持續多久。由於發貨需時，部分企業為爭取更多AI晶片，可能會預訂超出自己所需的貨量，進而掩蓋長遠的需求走軟。海納國際集團（SIG）的報告指出，就目前而言，需求似乎無限，不過部分企業正雙重訂購，一旦明年訂購恢復理性，AI晶片的需求仍將有待觀察。

分析：企業須從AI獲利始再投資

目前中國訂單佔Nvidia數據中心業務收入20%至25%，但當中存在不確定因素。美國政府正收緊對中國獲得先進AI技術限制，要求Nvidia必須為對華出口的先進晶片申請出口許可。Nvidia表示，若被廣泛禁止對華出售AI晶片，美國晶片產業將失去在中國發展的機會。

需求的可持續性也令人擔憂。許多技術轉型都伴隨對新基礎設施的投資熱潮，然後市場需求仍然較弱。分析人士認為，為AI晶片大灑金錢的企業，需從中獲利才有理由繼續投資。例如微軟（美：MSFT）正測試在Office辦公軟件引入Copilot AI助手，並向用戶收費。

不過，鑑於大多企業的AI投資尚未轉化為銷售收入，一些Nvidia客戶開始對成本表示擔憂。Meta（美：META）計劃斥資增強其AI運算能力，但該公司上月表示，未清楚用戶採用AI功能的意願有多強烈。雲計算公司Snowflake（美：SNOW）亦稱，很多AI應用仍屬試驗性質，尚未帶來收益，必須有相應的商業模式，才能支付相應的成本。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕需求 供應鏈 晶片 人工智能（AI）

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