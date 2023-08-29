金發局倡港協調標準拓碳市場

特約記者 林樂謙

碳交易讓企業通過購買碳信用來抵消營運衍生的碳排放，在歐美國家相當普遍，而亞洲地區則處於剛起步階段。據上海環境能源交易所數據，自全國碳排放權交易市場推出兩年以來，截至今年7月，碳排放交易系統累計成交量達2.4億噸二氧化碳當量（tCO2e），累計成交額110.3億元人幣。

區景麟表示，碳交易一般分為合規性和自願性，合規性市場為政府建立或規管的交易系統，讓參與者需達至某約定的減排目標量，而自願碳市場則由特定機構核證減排量。「內地除了合規性的碳排放交易系統外，即將透過國家核證自願減排量（CCER）重啟自願碳市場。香港作為內地及國際接軌的角色，須把握機會建立一個受廣泛認可的碳市場，吸引更多為低碳經濟轉型籌集資金的投資者。」

歐盟標準門檻高 內地設自有準則

他補充說，「現時國際碳交易缺乏統一認可的認證標準，部分歐盟制定的標準門檻太高，發展中國家未必有能力跟上，加上內地有自己的一套準則，令亞洲地區的碳市場發展緩慢。」他認為，本港應根據融合中國及歐盟標準的《共通綠色分類目錄》，即兩地發行綠色債券及其他綠色金融產品的參照指引，並協調各種國際標準，將受認可的碳積分引入交易所，吸引歐洲及亞太區投資者買賣內地的碳交易產品。

另外，市場對碳市場的信任度亦偏低，區景麟表示，「區塊鏈技術可提高自願碳市場的信譽，確保碳信用可驗證及可追溯，從而減少對重複計算、泄漏及定價問題的擔憂，本港已有創科公司正研發相關技術以配合碳市場發展。」他解釋，區塊鏈可通過將來源數據永久依附到信用本身，提供更高的透明度及產品出處。

要推動香港的環境、社會和企業管治（ESG）發展，本地的監管信息披露十分關鍵。他認為，港交所建議規定新氣候相關信息披露要求，於首兩年設過渡期安排，可協助更多企業進行綠色轉型，減低企業「漂綠」的情况讓市場更放心進行綠色金融項目投資。

籲港加強大灣區綠色金融合作

不過，區景麟提到：「人才短缺為建立綠色生態圈的最大挑戰，政府應該積極『搶人才』，引進高質素專才以幫助本港發展綠色金融，不同機構也應提供足夠指引及培訓，協助中小企業達到披露要求，以及增加投資者對綠色金融的認識。」另外，個別企業持續發展ESG投資也可為相關議題帶來更多關注。

香港在ESG的發展步伐加快，他認為，本港須加強在大灣區在綠色金融領域上的合作，在碳交易市場等方面先行先試，並透過提供更多元化的綠色投資產品，滿足更多國際投資者的需要，金發局亦將於9月前往北京與當地政策研究機構進行交流，就推動碳交易發展提出更多可能性。

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