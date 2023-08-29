中海外中期核心少賺兩成

派中期息0.35元 按年跌12.5%

中海外去年收入為891.6億元，按年跌14.1%；毛利率為22.6%，按年跌0.9個百分點。集團指出，上半年商業物業收入較快增長，實現收入按年增11.3%至29.5億元，期內10個商業物業投入運營，包括3座寫字樓、4座購物中心、3棟長租公寓，為商業收入增長注入新的動能。

集團上半年加權平均融資成本為3.54%，較2022年中期增0.1個百分點，截至今年6月底，資產負債率為58.3%，按年跌0.7個百分點，淨借貸比率為37.7%，按年跌3.3個百分點，繼續保持在「綠檔」，在手現金為人民幣1,142.1億元，按年減8.9%。此外，隨着市場匯率波動，集團錄得外幣匯兌淨虧損17.3億元，2022年中期則為淨虧損23.9億元。上半年集團系列公司新增土地儲備16宗，總購地金額414.3億元，新增總貨值人民幣717億元，其中，中海外新增土地儲備13宗，購地金額378.8億元，新增貨值641.8億元。四個一線城市的新增貨值在集團新增貨值中佔比44.7%。集團密切追蹤相關併購機會。