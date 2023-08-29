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經濟

小鵬逾58億收購滴滴智能汽車業務

【明報專訊】小鵬汽車（9868）公布，與內地出行平台滴滴（DiDi）訂立戰略合作協議，並向滴滴發行最高58.35億元的對價股份，以收購其智能汽車開發業務資產。同時，小鵬汽車表示，公司將會透過新獲得的技術及資產以研發新電動車，項目名為「MONA」，並預期首款產品於明年量產。該消息於昨日港股開市前公布，小鵬高開14.1%，早段見全日高位75.8元，收報72.2元，升10.91%，成交額23.64億元。

小鵬發新股支付 佔擴大後股本5%

小鵬指出，對價股份數量最多為約9113萬股A類普通股，佔擴大後股本5%；每股作價相當於64.03元，較上周五（25日）收市價65.1元，折讓約為1.69%。

另外，據小鵬與滴滴的協議，雙方同意在多個領域開展合作，包括新款智能電動汽車的研究及開發、公司的智能電動汽車在滴滴共享出行平台上的運營、營銷、金融和保險服務、充電、自動駕駛，以及國際市場的聯合開發。

小鵬汽車董事長何小鵬表示，MONA 車型是小鵬第二、第三品牌的開始，而該品牌將會以零售（2C）為主，亦兼顧商務（2B）。何小鵬又稱，公司將通過與滴滴的合作，打造15萬元人民幣級別的熱銷車款，同時會引入公司的智能輔助駕駛（NGP）功能，並有信心年銷量可達10萬輛以上。

相關字詞﹕滴滴 小鵬汽車

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