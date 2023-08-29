商湯虧損輕微收窄至31.2億 毛利率挫

新大語言模型8月完成訓練

商湯昨績前收報1.5元，跌1.96%。集團期內收入按年升1.3%至14.33億元，受因硬件成本及分包服務費以及與AIDC相關的折舊及攤銷上升所致，銷售成本按年增63%至7.84億元，毛利倒退30.6%至6.49億元，毛利率大幅收窄21個百分點至45%。集團智慧商業業務今年上半年收入按年升50.2%至8.54億元，單客戶收入提高59.9%；智慧生活收入按年增長6.7%至3.12億元；智能汽車及智慧城市收入就錄跌幅，智能汽車按年下跌30.5%至8390萬元；智慧城市板塊收入1.84億元，按年跌57.7%。

商湯表示，新大語言模型InternLM-123B於8月完成訓練，新模型參數量提升至1230億，在此基礎上，商量SenseChat將會在9月內升級到3.0版本。

此外，商湯再次傳出裁員，內媒引述消息指8月將裁減15%員工，集團回應指，根據市場環境變化和自身發展狀况進行相應的戰略調整，並改善組織和人才結構，更好地滿足業務發展需要。截至今年6月底，集團共有5016名僱員，較去年底5098名僱員減少82人。