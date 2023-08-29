官媒：未全撤印花稅 為再下調留空間

【明報專訊】內地官媒《經濟日報》發表題為「印花稅下調釋放政策暖意」並由金觀平署名的文章表示，雖然下調股票印花稅以一年計或將減少千億元人民幣左右的交易費用，但是只佔全國財政收入不足2%，認為新舉措不會對財政收入造成過大的衝擊。其認為，這對活躍資本市場、提振投資者信心將起到催化作用，並有力回應了市場關切，相當於降下一場「及時雨」。
指「及時雨」 影響財政收入微
文章又指，歷次證券交易印花稅稅率下調均對資本市場形成很好的提振效果。比如2008年4月24日，證券交易印花稅率由3%降至1%，提振上證綜指大漲9.29%；又如2008年9月19日，證券交易印花稅由雙邊徵收改為單邊徵收，亦提振上證綜指大漲9.45%。此次減半徵收而不是一次性取消印花稅，既讓利於民，也為未來進一步降低證券交易成本、活躍資本市場留下了可操作空間。
瑞銀證券A股非銀金融行業分析師曹海峰則稱，下調交易經手費、降低交易成本，同時兩融標的擴容，市場兩融規模有望進一步抬升。投資端改革有利於進一步推動公募行業高品質發展，證券業持有公募基金行業30%左右股份，也有望隨之受益。放寬資本約束並疊加鼓勵衍生品的創設及使用，則有望驅動券商的衍生品規模增長，提升ROE（股本回報率）水準。摩根士丹利的報告則認為，調降印花稅有望提振市場氣氛，並推動成交增加，並料中信証券（6030）等會受惠。