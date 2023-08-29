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經濟

港股虎頭蛇尾 漲608點變升174點

【明報專訊】剛過去的周日，內地落實降低證券交易印花稅，港股昨日開市後，早段受到有關消息刺激而裂口高開，最多大升608點並高見18,564點，但裂口高開早段已見全日高位，之後升幅隨着內地A股逐步收窄，尾市時港股升幅只餘174點。受到減印花稅消息帶動的內地證券股及港交所（0388）均見先升後回。

港交所及券商股高位沽壓大

投資市場焦點盡在內地券商股及港交所。當中中資證券商股份早段曾大升逾10%者比比皆是，港交所亦罕見抽高8%（見表），惜之後升勢無以為繼，個別股份如龍頭券商股中信証券（6030）及中金公司（3908）更倒跌1.2%及1.4%，港交所亦只保留約3.3%升幅。反而二線證券商如結好金融（1469）則跑贏一眾同業，大升逾13.6%，中資券商駐港分支如國泰君安國際（1788）及海通國際（0665）分別錄得3.3%升幅，比各自在港上市的母公司國泰君安（2611）及海通證券（6837）只約2%及0.3%升幅的表現為佳。不過，港交所就算升幅收窄，仍是表現最好的藍籌。滬深股通北向交易昨日再錄淨流出42.83億元人民幣。

滬深股通續淨流出 涉43億

受惠於批股等再融資活動不再受破發（低於發行價）等限制，碧桂園（2007）曾急升8%，但之後回順，最終無升跌。受《中國好聲音》醜聞纏身的星空華文（6698），昨天股價再急瀉四成五，仍未止跌。

耀才證券研究部總監植耀輝表示：「雖然內地提出降低買賣股票印花稅，同時階段性收緊新股上市，從市場反應去看，實際對市場的作用不大，預期相關受惠股份多數股價先升後回，甚至出現倒跌」。他說，始終投資者注重的是，上市企業的最新業績表現及有否具體措施去處理好處於財困的內房股。由於仍有數據顯示資金流出內地市場，反映投資者欠缺信心，大市升抵18,500點後便「行人止步」，短期內他估計港股會在17,000至18,000點左右範圍上落。

相關字詞﹕植耀輝 中金公司 中信証券 結好金融 港交所

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