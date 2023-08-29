明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

若改每股買賣 股東大增勢添成本

【明報專訊】政府將成立小組研究提高港股流通量，除了印花稅外，市場倡議股票取消每手買賣股數，改為每股買賣，亦成為市場熱話。港交所（0388）現時雖設定以每手為買賣單位，惟上市公司可自訂每手股數。不過，上市公司商會指，若公司將股份或每手股數拆得太細，股東基礎大增，成本會增加。亦有業界指，部分公司由於希望股東基礎以機構投資者為主，未必樂見取消以每手作買賣單位。

有公司盼吸機構股東 未必願拆細

以港交所為例，過往便曾由2000股，兩度分拆為500股及現時100股。騰訊（0700）亦曾於2014年，將股份1拆5，亦曾在2007年及2009年，兩度拆細每手股數，令入場費門檻降低。現時80隻藍籌股中，每手入場費超過10萬元，只有新能源車生產商比亞迪（1211）；反而每手入場費在1萬元以下的藍籌，最少有29隻，當中更有7隻每手入場費低至3000元以下（見表），較不少重磅美股1股作價還要低。是否有需要取消以每手作買賣單位還有討論空間。

不過，公司拆細每手股數或股份，涉及不少成本考慮。上市公司商會總幹事黃明偉認為，若公司將股份或每手股數拆得太細，股東基礎會大增，成本相應增加。例如股東出席股東大會，上市公司或會派發小禮物；也有其他成本考慮。他認為，拆細對增加港股成交量影響不大。而且，港股多由基金持貨，並不在意每手買賣單位，現時最重要是回復市場信心。

卓佳董事總經理兼IPO總監鍾絳虹表示，現時新股上市，港交所規定每手入場費最少為2000元，或與結算成本有關。至於上市公司若拆細股份，因涉及更改股本，又要股東批准，運作上亦會涉及一定成本。此外，每間上市公司政策不同，有機會認為公司較適合機構投資者，又或認為散戶未必明白公司業務，傾向不願意拆細每手股數或股份。她認為，入場費多少，不是推動港股流通量的關鍵，「若有錢賺，就算入場費多貴，散戶都會想辦法參與，相反，若沒有錢賺，就算1股可買賣，都沒有幫助。」

明報記者

上 / 下一篇新聞

輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日
輪證交投大減 業界籲專組研激活 冀收窄買賣差價 縮短界內證到期日
港股虎頭蛇尾 漲608點變升174點
港股虎頭蛇尾 漲608點變升174點
官媒：未全撤印花稅 為再下調留空間
官媒：未全撤印花稅 為再下調留空間
恒大復牌跌79% 押後債務重組會議
恒大復牌跌79% 押後債務重組會議
商湯虧損輕微收窄至31.2億 毛利率挫
商湯虧損輕微收窄至31.2億 毛利率挫
比亞迪中期多賺2倍 毛利率大升 汽車等相關收入增逾九成至2088億
比亞迪中期多賺2倍 毛利率大升 汽車等相關收入增逾九成至2088億
比亞迪電子158億收購智能手機零件業務
比亞迪電子158億收購智能手機零件業務
小鵬逾58億收購滴滴智能汽車業務
小鵬逾58億收購滴滴智能汽車業務
中海外中期核心少賺兩成
中海外中期核心少賺兩成
港虛擬資產交易所HashKey 開放零售服務推試用版App
港虛擬資產交易所HashKey 開放零售服務推試用版App
金發局倡港協調標準拓碳市場
金發局倡港協調標準拓碳市場
Nvidia看好增長 市場表憂慮 AI晶片需求明年料恢復理性
Nvidia看好增長 市場表憂慮 AI晶片需求明年料恢復理性
3M耳塞案洽付429億和解
3M耳塞案洽付429億和解
蘋果擬改革iPad Pro 冀提振銷情
蘋果擬改革iPad Pro 冀提振銷情
印度首富培養3子女接班
印度首富培養3子女接班
張兆聰：外資看淡A股港股 聯想可博反彈
張兆聰：外資看淡A股港股 聯想可博反彈
港元定存高息精選
港元定存高息精選
龐寶林：AI對金融業發展無可限量 機會處處
龐寶林：AI對金融業發展無可限量 機會處處
何民傑：糾正科技園管治歪風 全速推動創科發展
何民傑：糾正科技園管治歪風 全速推動創科發展
岑兆基：《創業與企業發展五個思考》（三之三）
岑兆基：《創業與企業發展五個思考》（三之三）
劉宇亮：恒指有望反彈至19000點
劉宇亮：恒指有望反彈至19000點
薛偉傑：SpaceX實現季度盈利 料將進入一家獨大時代
薛偉傑：SpaceX實現季度盈利 料將進入一家獨大時代
技術取勝：中國東方教育料3.3元有承接
技術取勝：中國東方教育料3.3元有承接
劉思明：形勢不明避波動股 中集安瑞科抗跌
劉思明：形勢不明避波動股 中集安瑞科抗跌
周顯：藝術品也有家族辦公室
周顯：藝術品也有家族辦公室
湯文亮：做官切忌大排筵席
湯文亮：做官切忌大排筵席
恒地佑寧堂豪宅招租 逾千呎叫8萬 呎租75至80元 高同區君珀兩成
恒地佑寧堂豪宅招租 逾千呎叫8萬 呎租75至80元 高同區君珀兩成
萬科北角The Stellar開放式月租1.44萬入場
萬科北角The Stellar開放式月租1.44萬入場
凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈
凱龍瑞12.5億蝕放灣仔商廈
凱和山最快下周上樓書 兩房佔四成
凱和山最快下周上樓書 兩房佔四成
遠晴本月「開齋」 1房戶9年實蝕一成
遠晴本月「開齋」 1房戶9年實蝕一成