金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈

【明報專訊】雖然甲級商廈無論買賣或租賃均見低迷，但工廈市場則仍有投資者在市場「撈筍盤」。資料顯示，大埔汀角路55號太平工業中心2座14樓D，面積6232方呎，本月初以1960萬元易手，呎價3145元。買家以OST ASSET LIMITED作登記，董事包括金朝陽（0878）主席陳慶達及執行董事陳慧苓。原業主2004年6月以170萬元購入，持貨19年，帳面獲利1790萬元，物業升值逾10.5倍。