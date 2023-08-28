馬泰陽：半新盤成入市良機

半新盤出現減價，某程度上與按揭有關。發展商在推出新盤時通常會提供折扣或現金回贈，以降低買家的入市成本。

此外，為了吸引首期不足的買家，部分發展商甚至會為買家提供「呼吸Plan」上會，買家可以毋須經入息審查或壓力測試，甚至頭幾年只是還息不還本，就能以低首期的方式成功上會。然而，在指定時間結束後，買家需要開始還本金。由於部分業主無法負擔高息，或無法轉換按揭條款，最終只能將物業出售。

此外，息口上升也是半新盤減價的原因之一。由於現時本港經濟前景未明朗，加上加息周期存在太多的不確定性，意味業主仍需在一段時間內「捱貴息」，為樓市添加下行壓力。而半新盤的業主大多數於2020年時購入單位，當時本港仍處於低息環境，吸引不少買家入市，以至近期息口逐步攀升，不排除部分業主未能抵受加息壓力的增加，因此決定賣出物業套現。

根據現時額外印花稅制度，如果物業持有期為6個月或以內，稅率為20%；如物業持有期超過6個月但在12個月或以內，稅率為15%；如物業持有期超過12個月但在36個月或以內，稅率為10%。

因此，許多業主趁着剛過SSD鬆綁期間，將物業出售以套現，而準買家也可以考慮在這些半新盤中找到入市的良機。

香港置業行政總裁

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[馬泰陽]