布少明：港人口漸增 利樓巿

數據充分反映政府各項吸引人才的措施錄得成效，相信未來一年將有愈來愈多人才到港，帶動2023年香港人口再創歷史新高，得以彌補近年本港人才流失及充實本港人才庫，繼而帶動本港樓股市場以及整體經濟表現。

事實上，自從內地與香港恢復通關之後，愈來愈多內地生來港讀書。大學教育資助委員會資助課程的內地學生數目多年來一直上升，最新2022至2023年度已增加至1.62萬人，佔整體學生數目的比率亦持續增加至15.8%，雙雙創出歷史新高。

同時，目前由香港八大院校資助及自資內地生數目合共多達4萬，連同其他「非本地生」合計，數目合共高達4.7萬，可見內地及非本地生數目與日俱增，勢必衍生及帶動本港租樓，甚至是買樓需求。美聯租金走勢圖7月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約35.26元，按月升約1.35%，連升6個月，創自2021年10月後的21個月新高，亦屬25個月最大單月升幅。

油塘新盤「平爆」重燃購買力

樓市方面，近期「平爆」油塘新盤熱銷引爆市場購買力，只要其他發展商同樣以吸引價促銷，定可重燃買家的入市意欲。其實當下樓市不乏剛需，只是不少準買家不願冒風險去入市或投資令交投不振，這屬於買家個人信心的問題，並非緣於大環境或市况表現差勁所致。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]