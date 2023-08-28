廖偉強：說好香港樓市故事

今年的第一季地產市道表現尚算可以，但是，踏入下半年，香港的樓市及經濟感覺沒有多大的起色，再加上中國內地的經濟存在隱憂，內房的憂患正在蔓延。最近，長實（1113）推出油塘新盤帶頭引發減價戰，之後其他發展商見到有成效，唯有面對現實同樣出擊，這個時候無論是傳媒或部分專家都不斷大合奏唱淡樓市，在一眾消極聲音大肆覆蓋下，市場因而出現一片淡風。雖然如此，但筆者是近期不會一面倒睇淡樓市的其中之一，所持的主要理據如下：

1.金管局已經放寬樓價按揭的成數，換樓鏈可以重新啟動。

2.失業率進一步回落至2.8%。

3.香港人口漸漸回復正常，統計處剛公布已經增加了10多萬人口。

4.息口雖上升，但是不至於全面影響，港樓宇供樓負擔比重相對低。

5.人才逐漸到位，綜觀香港近期租務市場的成交不斷上升，證明到港的人才不斷增加，租金的上升可以挺住樓價不容易下跌。

6.香港勞動人口的短缺正在補充，建造業及航空業已經申請到位，年尾前可以紓緩人手的壓力。

7.發展商今次的減價，只是追回之前二手市場已經減價的幅度，並非進一步斷崖式的減價。

筆者認為香港復元需時，香港人只要樂觀積極面對前景，攜手搞好經濟及生活，並齊心說好香港的故事，香港好、樓市好、經濟好、生活好！

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]