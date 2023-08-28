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經濟
2023年8月28日星期一
葉創成 技術取勝
投資策略
A股印花稅今起減半救市 15年首降 中證監出組合拳配合 最少30券商減佣金
中證監收緊IPO 限大股東減持
恒大半年蝕330億 負債2.4萬億
數碼港：10個月逾百家Web3公司進駐
兆科眼科冀產品加快商業化 料下半年進入更多醫院
中石化少賺兩成 中期息減9%
匯豐前華人大班劉智傑：中美角力升溫 港樓市未見底
讚祈耀年銀行經驗豐富 領導匯控有方
50多歲退休離開匯豐 至今主要揸股樓現金
途虎養車成功扭虧 獲騰訊力撐
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
4名創辦人專長互補
環球經濟數據
金子：跌至支持位 騰訊Call 13969
張兆聰：映宇宙持現金多過市值 走勢轉強
張兆聰：鈾概念逆市強勢 留意Cameco
王良享：儲局若數據為本 美加息周期料終結
陳大為：Heat Map啟示：強者愈強 弱者愈弱
謝偉銓：撤辣及減辣之我見（上）
碌卡買月餅享優惠 留意限制
沈永年：親身體驗被抹黑的新疆
伍禮賢：比亞迪電子維持高增長 伺機跟進
陸振輝：珍惜60至80歲人生流金歲月
艾西亞：提防內房危機對金融業外溢效應
芝商所外匯報告：美聯儲高利率預期下美元走強
溫傑：同程受惠內地旅遊業復蘇
陸振球：先救股樓谷消費 好過搞夜經濟
陸振球：小心weakflation 暫難寄望減息
林少陽：曆年效應預示9月美股須小心
技術取勝：匯控處200天線之上
李聲揚：MPF宜100%股票 環球分散
蔡金強：少一分近憂 多幾分遠慮
艾雲豪：CEO對資產處置出讓的疑惑
李順威：企業持續加價 通脹難降
劉思明：港股先做好守勢 再博反擊
瑞銀亞洲：資金博反彈 美團牛69676
摩根大通亞洲：投資者炒業績 小米購16655
周顯：富豪身家縮水 排名反升
王弼：英偉達單日轉向 美股添陰霾
曾淵滄：長實低價賣樓帶來兩個信息
湯文亮：禁止日本海產進口主要理由
陳永傑：股神吸納美建築商啟示
廖偉強：說好香港樓市故事
布少明：港人口漸增 利樓巿
馬泰陽：半新盤成入市良機
林作26萬租娛樂行 呎租90元 涉逾2900呎樓面 與6年前每呎叫租相若
金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈
本月一手成交逼1200宗 5個月新高
十大屋苑周末3成交 連續4個月單位數
明雋樓花期短 鄰近土瓜灣站
嵐岸均呎跌穿1.33萬 1年半低位
投資ESG基金長線回報佳
技術取勝：匯控處200天線之上
【明報專訊】渣打處上升軌（圖）
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中石化少賺兩成 中期息減9%
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途虎養車成功扭虧 獲騰訊力撐
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環球經濟數據
金子：跌至支持位 騰訊Call 13969
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瑞銀亞洲：資金博反彈 美團牛69676
摩根大通亞洲：投資者炒業績 小米購16655
周顯：富豪身家縮水 排名反升
王弼：英偉達單日轉向 美股添陰霾
曾淵滄：長實低價賣樓帶來兩個信息
湯文亮：禁止日本海產進口主要理由
陳永傑：股神吸納美建築商啟示
廖偉強：說好香港樓市故事
布少明：港人口漸增 利樓巿
馬泰陽：半新盤成入市良機
林作26萬租娛樂行 呎租90元 涉逾2900呎樓面 與6年前每呎叫租相若
金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈
本月一手成交逼1200宗 5個月新高
十大屋苑周末3成交 連續4個月單位數
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嵐岸均呎跌穿1.33萬 1年半低位
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