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經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：同程受惠內地旅遊業復蘇

【明報專訊】同程旅行（0780）作為中國線上旅遊行業的領導企業，收入主要來自兩部分，包括住宿預訂服務及交通票務服務。以去年計，兩者分別佔總收入的36.7%及51.3%；餘下的12%為其他收入，主要包括來自廣告服務、酒店管理服務、商旅服務、會員服務及景點門票服務等。

分析其投資價值的話，我們可從政策及業績入手。政策方面，隨着防疫措施放寬，中國旅遊業明顯複蘇。根據中國旅遊研究院於上月底發表的《2023上半年旅遊經濟運行分析與下半年趨勢預測》指出，今年上半年內地旅遊經濟穩步進入「供需兩旺，加速回暖」的復蘇通道。另一方面，政治局會議表明，將推動體育休閒、文化旅遊等服務消費，行業未來發展可期。

至於業績，今年上半年集團表現非常理想。期內收入增長79.6%至54.5億元（人民幣，下同），經調整溢利淨額激增207%至接近11億元；經調整淨利潤率擴大8.3百分點至20.1%。仔細分析各分部，全部均表現亮麗。交通票務收入增長75.8%至28.8億元，住宿預訂業務亦增長73.9%至18.9億元； 其他業務的收入增幅更達118.8%至6.9億元。

上半年業績亮麗 股價回吐至17.5元可吸

業績理想，除受惠政策及行業大環境外，集團的領先優勢亦同樣重要。集團管理層表示，透過進一步拓寬線上和線下流量來源，尤其重點開拓滲透較低的下沉市場，成功推動業務發展。下沉市場的拓展為用戶數的增長增添了強勁的動力，在中期業績報告期內，有87%的註冊用戶居住在中國非一線城市。此外，在今年第二季度，同程旅行微信平台新付費用戶中約70%來自中國非一線城市。不難看出，下沉市場將為集團帶來巨大的增長潛力。

另一方面，集團正致力利用人工智慧驅動的機器人提升客戶服務效率，並與業務合作伙伴密切合作，積極探索於其業務中應用人工智慧生成內容（AIGC），又充分利用其先進技術及創新能力輔助上游供應商，加速中國旅遊業數智化。

除強化現時業務外，我們在上次的文章亦簡單講解了集團致力發展酒店管理業務。現時集團的酒店品牌組合涵蓋低星級至高星級酒店，並通過收購旅行社公司進軍休閒旅遊市場。

新業務成功令集團收入更多元化，未來更有望成為業績的新增長點。業績公布後，集團股價顯著做好，可待股價回吐至約17.5元買入，首個目標為前高位的20.4元；若較買入價下跌超過10%，或需考慮減持或沽出止蝕。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基亞洲投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

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