芝商所外匯報告：美聯儲高利率預期下美元走強

市場料英央行9月加息

儘管美元兌日元上周升至9個月高點，但日本當局未展現出會干預匯市減緩日圓再度下跌迹象，值得注意的是，過去日本財務省干預行動前通常會先發出激烈口頭警告，此次則明顯保持沉默。經濟數據方面，儘管日本核心通脹數據降温，市場對日本央行年底前改變超寬鬆貨幣立場預期稍有動搖，但美聯儲和日本央行的政策差異依然顯著，支持美元兌日圓維持上升勢頭。

英國國家統計局8月15日數據顯示，英國基本工資增幅創歷史新高，而同期失業率從4%上升至4.2%。英國央行此前警告薪資增長過於強勁，可能需要進一步加息。

目前，交易員再次將大幅加息的可能性納入考慮，市場普遍預計英國央行9月會議加息25個基點，加息50個基點的可能性接近三分之一。同時預計到2024年2月，英央行將共加息75個基點，利率從目前的5.25厘升至6厘。

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[芝商所外匯報告 匯市前瞻]