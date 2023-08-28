明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
陸振輝 優游歲月

投資策略

陸振輝：珍惜60至80歲人生流金歲月

【明報專訊】三伏已過，秋天已臨。人生到了退休之齡，其實就是進入了人生最美好的秋天了。

60至80歲是人生的流金歲月，是任何其他年齡段無法比擬的。這20年中的取捨，是決定你一生是否精彩的關鍵所在。在這一刻，你能夠辨清是非、能夠心靜如水、能夠返璞歸真。你的時間終於可以自由支配，不用再為生計勞心費神。回望人生過程的坎坷，終於感覺到如釋重負。如果身體還健康、思維還敏捷，那仍可做一些自己覺得有興趣的事，那工作就會變成了樂趣，那又何樂而不為？生命不過是睜眼閉眼、一呼一吸之間的事，以往天大的事已經漸漸變得不再重要，只能且行且珍惜，方可能夠過好這個珍貴的黃金時代。

任何人都無法逃避老去的命運，那就不如揣懷着一顆年輕的心，認真而坦蕩地生活吧！只有把平凡生活真正過好，人生才是真正的圓滿。幸福並不是在掌聲、虛榮和慾望中獲取，終究還是要在素簡、安寧和知足中找到歸宿。活得通透的人，一定會了解自己的局限，一定不會再透支自己。要自己做命運的主人，不必屈服，但也不必強求，坎坷人生路，風雨幾十載，歷盡世事滄桑、閱盡人間百態的你，就應該學會和自己的內心妥協，如果仍要沉溺在得之則喜、失之則悲的話，幸福就會離你而去了。

《退休做中產》及《大灣區優質生活退休指南》作者

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陸振輝 優游歲月]

上 / 下一篇新聞

A股印花稅今起減半救市 15年首降 中證監出組合拳配合 最少30券商減佣金
A股印花稅今起減半救市 15年首降 中證監出組合拳配合 最少30券商減佣金
中證監收緊IPO 限大股東減持
中證監收緊IPO 限大股東減持
恒大半年蝕330億 負債2.4萬億
恒大半年蝕330億 負債2.4萬億
數碼港：10個月逾百家Web3公司進駐
數碼港：10個月逾百家Web3公司進駐
兆科眼科冀產品加快商業化 料下半年進入更多醫院
兆科眼科冀產品加快商業化 料下半年進入更多醫院
中石化少賺兩成 中期息減9%
中石化少賺兩成 中期息減9%
匯豐前華人大班劉智傑：中美角力升溫 港樓市未見底
匯豐前華人大班劉智傑：中美角力升溫 港樓市未見底
讚祈耀年銀行經驗豐富 領導匯控有方
讚祈耀年銀行經驗豐富 領導匯控有方
50多歲退休離開匯豐 至今主要揸股樓現金
50多歲退休離開匯豐 至今主要揸股樓現金
途虎養車成功扭虧 獲騰訊力撐
途虎養車成功扭虧 獲騰訊力撐
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
4名創辦人專長互補
4名創辦人專長互補
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：跌至支持位 騰訊Call 13969
金子：跌至支持位 騰訊Call 13969
張兆聰：映宇宙持現金多過市值 走勢轉強
張兆聰：映宇宙持現金多過市值 走勢轉強
張兆聰：鈾概念逆市強勢 留意Cameco
張兆聰：鈾概念逆市強勢 留意Cameco
王良享：儲局若數據為本 美加息周期料終結
王良享：儲局若數據為本 美加息周期料終結
陳大為：Heat Map啟示：強者愈強 弱者愈弱
陳大為：Heat Map啟示：強者愈強 弱者愈弱
謝偉銓：撤辣及減辣之我見（上）
謝偉銓：撤辣及減辣之我見（上）
碌卡買月餅享優惠 留意限制
碌卡買月餅享優惠 留意限制
沈永年：親身體驗被抹黑的新疆
沈永年：親身體驗被抹黑的新疆
伍禮賢：比亞迪電子維持高增長 伺機跟進
伍禮賢：比亞迪電子維持高增長 伺機跟進
艾西亞：提防內房危機對金融業外溢效應
艾西亞：提防內房危機對金融業外溢效應
芝商所外匯報告：美聯儲高利率預期下美元走強
芝商所外匯報告：美聯儲高利率預期下美元走強
溫傑：同程受惠內地旅遊業復蘇
溫傑：同程受惠內地旅遊業復蘇
陸振球：先救股樓谷消費 好過搞夜經濟
陸振球：先救股樓谷消費 好過搞夜經濟
陸振球：小心weakflation 暫難寄望減息
陸振球：小心weakflation 暫難寄望減息
林少陽：曆年效應預示9月美股須小心
林少陽：曆年效應預示9月美股須小心
技術取勝：匯控處200天線之上
技術取勝：匯控處200天線之上
李聲揚：MPF宜100%股票 環球分散
李聲揚：MPF宜100%股票 環球分散
蔡金強：少一分近憂 多幾分遠慮
蔡金強：少一分近憂 多幾分遠慮
艾雲豪：CEO對資產處置出讓的疑惑
艾雲豪：CEO對資產處置出讓的疑惑
李順威：企業持續加價 通脹難降
李順威：企業持續加價 通脹難降
劉思明：港股先做好守勢 再博反擊
劉思明：港股先做好守勢 再博反擊
瑞銀亞洲：資金博反彈 美團牛69676
瑞銀亞洲：資金博反彈 美團牛69676
摩根大通亞洲：投資者炒業績 小米購16655
摩根大通亞洲：投資者炒業績 小米購16655
周顯：富豪身家縮水 排名反升
周顯：富豪身家縮水 排名反升
王弼：英偉達單日轉向 美股添陰霾
王弼：英偉達單日轉向 美股添陰霾
曾淵滄：長實低價賣樓帶來兩個信息
曾淵滄：長實低價賣樓帶來兩個信息
湯文亮：禁止日本海產進口主要理由
湯文亮：禁止日本海產進口主要理由
陳永傑：股神吸納美建築商啟示
陳永傑：股神吸納美建築商啟示
廖偉強：說好香港樓市故事
廖偉強：說好香港樓市故事
布少明：港人口漸增 利樓巿
布少明：港人口漸增 利樓巿
馬泰陽：半新盤成入市良機
馬泰陽：半新盤成入市良機
林作26萬租娛樂行 呎租90元 涉逾2900呎樓面 與6年前每呎叫租相若
林作26萬租娛樂行 呎租90元 涉逾2900呎樓面 與6年前每呎叫租相若
金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈
金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈
本月一手成交逼1200宗 5個月新高
本月一手成交逼1200宗 5個月新高
十大屋苑周末3成交 連續4個月單位數
十大屋苑周末3成交 連續4個月單位數
明雋樓花期短 鄰近土瓜灣站
明雋樓花期短 鄰近土瓜灣站
嵐岸均呎跌穿1.33萬 1年半低位
嵐岸均呎跌穿1.33萬 1年半低位
投資ESG基金長線回報佳
投資ESG基金長線回報佳