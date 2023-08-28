明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
新股巡禮

途虎養車成功扭虧 獲騰訊力撐

【明報專訊】今年內地汽車行業可算是一枝獨秀，汽車銷量保持較快上升。各大車廠賣車賣得高興，愈多車走在街上，便有愈多車需要維修保養，或者這便是汽車服務供應商途虎養車（下簡稱「途虎」）經過12年的深耕細作，終於今年上半年能扭虧為盈的原因之一。

撰文 旻晞

早於去年途虎已先後兩次向港交所遞表申請來港上市，及後申請都轉為「失效」，今年3月底途虎第三次遞表，並終於上周三通過上市聆訊，意味隨時可開展招股活動，更有一班星級保薦人：高盛、中金、美銀及瑞銀。

上周彭博便引述消息報道，公司管理層正評估投資者對香港IPO興趣。按途虎的往績，投資者興趣應不少，至少成立以來經過多輪融資，便先後引入騰訊（0700），紅杉中國、平保（2318）、富達、百度（9888）、凱雷、高盛及中銀成為投資者。當中騰訊更以19.6%持股（上市前）成為公司最大單一股東。

提供一條龍汽車服務

不過要留意途虎是次來港，是以「同股不同權」架構上市。公司股本由A類股份及B類股份組成，其中每股B類股份享有10票投票權。而持有10.6%的途虎創辦人陳敏是唯一擁有B類股份的股東，故仍保有公司的控制權。

途虎是內地主要的線上線下一體化汽車服務平台之一，透過其平台可以買車，包括於內地銷售的大多數乘用車型；亦可購買從輪胎至底盤等各式各樣零部件、當然亦有汽車保養、維修、汽車美容等汽車服務需求、也是說從汽車出廠一刻，便可交由途虎「照顧一生」。

要提供這麼的一條龍服務，從供應上必先和各車廠、零部件、設備供應商建立商務合作關係，截至今年3月底途虎已和逾3000家供應商建立合作關係，亦通過連接第三方汽車零配件供應商與汽車服務供應商（包括其門店網絡內和門店網絡外的門店）而建立的汽車零配件交易平台，提供汽車零配件交易服務及補充庫存。

在客戶層面，便是要建立龐大的服務覆蓋網絡。截至2023年6月30日，其門店網絡包括161間自營店及4968家加盟途虎工場店，合共5129間。當中有16%位處一線城市、28%於新一線城市等。另外集團亦有20,013家合作門店。加盟工場店採用與自營途虎工場相同的標準及專有的技術系統運營。截至今年6月底，途虎的註冊用戶達1.048億人，而截至6月底前12個月，其交易用戶增加1800萬人；今年上半年，平均月活躍用戶990萬人。

途虎稱，透過數碼化行業解決方案，優化整個供應商和服務鏈的每一個關鍵環節，以維持客戶的高忠誠度。公司指於去年6月，其客戶複購率達61.6%，也是說10個客人當中，有至少6人會於首次光顧後的一年內持續活躍，並會通過其平台至少完成一項訂單付款、而來自複購客戶的收入貢獻達51%。

服務網絡大 自營加盟店逾五千間

利用加盟店形式以短時間擴大服務覆篕範圍是常見的營商手法，而基於規模的不斷擴大，集團近年收入於2021年前仍保持較快增長，惟到了2022年受疫情所影響，收入不升反跌。不過及後集團業務迅速從疫情中復元，今年上半年途虎收入按年回升近兩成。

更重要是，今年上半年途虎終扭虧為盈，說來倒有點「守得雲開見月明」的感覺。首先是集團持續多年的擴張，前期投資的高速增長漸回落，更重要是規模效應逐漸浮現，這從毛利率於過去3年至今年上半年持續提升可見，2020年至2023年上半年，毛利率分別為12.3%、16%、19.7%及24.2%。途虎指，隨着業務增長，能從供應商那裏獲得了更優惠的條款，從而降低了若干產品類別的採購成本。此外，專供及自有品牌的收入（其毛利率一般高於品牌產品）佔比近年有所提高，如去年便達22.1%，較2021年高出5.8個百分點。

另一正面發展趨勢便是「老店」的成熟。一般而言「老店」的盈利能力較新店為高。據途虎提供的數據，旗下有3年歷史的工場店平均收入及毛利率分別達77.5萬元（人民幣，下同）及25.7%，遠高於1年內新店的32.4萬元及21.6%。可說是用時間換來成果。

須力抗京東汽車及天貓汽車

另外，集團今年上半年成本控制亦有幫助，如一直以來作為公司最大開支的銷售及營銷開支，今年上半年有8.41億元，按年增13.4%，佔收入比12.9%，按年跌約0.7個百分點。上半年營運及支持開支2.72億元，按年減15%；一般及行政開支1.85億元，按年減7%；研發開支2.98億元，亦按年減少6%，最終達致盈利。

資料顯示，2022年，中國汽車服務市場（包含汽車維修及保養、汽車清潔及汽車美容以及需安裝配件）規模已達1.2萬億元，預期自2023年至2027年將以9%的複合年增長率增長，於2027年達到1.9萬億元。

市場增長穩定，自然有人爭。事實上，內地不少巨企亦已相繼進入汽車服務市場，如京東（9618）旗下的京東汽車，又或是阿里巴巴（9988）旗下的天貓汽車同樣於2018年進入市場。新加入者要搶佔市場，燒錢宣傳，或加大補貼似乎已成必然現象，且兩者本身便有巨大的流量條件。途虎能否擋下這些「攔路虎」，相信是投資者關注的問題。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[新股巡禮]

上 / 下一篇新聞

A股印花稅今起減半救市 15年首降 中證監出組合拳配合 最少30券商減佣金
A股印花稅今起減半救市 15年首降 中證監出組合拳配合 最少30券商減佣金
中證監收緊IPO 限大股東減持
中證監收緊IPO 限大股東減持
恒大半年蝕330億 負債2.4萬億
恒大半年蝕330億 負債2.4萬億
數碼港：10個月逾百家Web3公司進駐
數碼港：10個月逾百家Web3公司進駐
兆科眼科冀產品加快商業化 料下半年進入更多醫院
兆科眼科冀產品加快商業化 料下半年進入更多醫院
中石化少賺兩成 中期息減9%
中石化少賺兩成 中期息減9%
匯豐前華人大班劉智傑：中美角力升溫 港樓市未見底
匯豐前華人大班劉智傑：中美角力升溫 港樓市未見底
讚祈耀年銀行經驗豐富 領導匯控有方
讚祈耀年銀行經驗豐富 領導匯控有方
50多歲退休離開匯豐 至今主要揸股樓現金
50多歲退休離開匯豐 至今主要揸股樓現金
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
初創研駕駛分析系統 校車公司採用
4名創辦人專長互補
4名創辦人專長互補
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：跌至支持位 騰訊Call 13969
金子：跌至支持位 騰訊Call 13969
張兆聰：映宇宙持現金多過市值 走勢轉強
張兆聰：映宇宙持現金多過市值 走勢轉強
張兆聰：鈾概念逆市強勢 留意Cameco
張兆聰：鈾概念逆市強勢 留意Cameco
王良享：儲局若數據為本 美加息周期料終結
王良享：儲局若數據為本 美加息周期料終結
陳大為：Heat Map啟示：強者愈強 弱者愈弱
陳大為：Heat Map啟示：強者愈強 弱者愈弱
謝偉銓：撤辣及減辣之我見（上）
謝偉銓：撤辣及減辣之我見（上）
碌卡買月餅享優惠 留意限制
碌卡買月餅享優惠 留意限制
沈永年：親身體驗被抹黑的新疆
沈永年：親身體驗被抹黑的新疆
伍禮賢：比亞迪電子維持高增長 伺機跟進
伍禮賢：比亞迪電子維持高增長 伺機跟進
陸振輝：珍惜60至80歲人生流金歲月
陸振輝：珍惜60至80歲人生流金歲月
艾西亞：提防內房危機對金融業外溢效應
艾西亞：提防內房危機對金融業外溢效應
芝商所外匯報告：美聯儲高利率預期下美元走強
芝商所外匯報告：美聯儲高利率預期下美元走強
溫傑：同程受惠內地旅遊業復蘇
溫傑：同程受惠內地旅遊業復蘇
陸振球：先救股樓谷消費 好過搞夜經濟
陸振球：先救股樓谷消費 好過搞夜經濟
陸振球：小心weakflation 暫難寄望減息
陸振球：小心weakflation 暫難寄望減息
林少陽：曆年效應預示9月美股須小心
林少陽：曆年效應預示9月美股須小心
技術取勝：匯控處200天線之上
技術取勝：匯控處200天線之上
李聲揚：MPF宜100%股票 環球分散
李聲揚：MPF宜100%股票 環球分散
蔡金強：少一分近憂 多幾分遠慮
蔡金強：少一分近憂 多幾分遠慮
艾雲豪：CEO對資產處置出讓的疑惑
艾雲豪：CEO對資產處置出讓的疑惑
李順威：企業持續加價 通脹難降
李順威：企業持續加價 通脹難降
劉思明：港股先做好守勢 再博反擊
劉思明：港股先做好守勢 再博反擊
瑞銀亞洲：資金博反彈 美團牛69676
瑞銀亞洲：資金博反彈 美團牛69676
摩根大通亞洲：投資者炒業績 小米購16655
摩根大通亞洲：投資者炒業績 小米購16655
周顯：富豪身家縮水 排名反升
周顯：富豪身家縮水 排名反升
王弼：英偉達單日轉向 美股添陰霾
王弼：英偉達單日轉向 美股添陰霾
曾淵滄：長實低價賣樓帶來兩個信息
曾淵滄：長實低價賣樓帶來兩個信息
湯文亮：禁止日本海產進口主要理由
湯文亮：禁止日本海產進口主要理由
陳永傑：股神吸納美建築商啟示
陳永傑：股神吸納美建築商啟示
廖偉強：說好香港樓市故事
廖偉強：說好香港樓市故事
布少明：港人口漸增 利樓巿
布少明：港人口漸增 利樓巿
馬泰陽：半新盤成入市良機
馬泰陽：半新盤成入市良機
林作26萬租娛樂行 呎租90元 涉逾2900呎樓面 與6年前每呎叫租相若
林作26萬租娛樂行 呎租90元 涉逾2900呎樓面 與6年前每呎叫租相若
金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈
金朝陽相關人士近2000萬入市汀角路工廈
本月一手成交逼1200宗 5個月新高
本月一手成交逼1200宗 5個月新高
十大屋苑周末3成交 連續4個月單位數
十大屋苑周末3成交 連續4個月單位數
明雋樓花期短 鄰近土瓜灣站
明雋樓花期短 鄰近土瓜灣站
嵐岸均呎跌穿1.33萬 1年半低位
嵐岸均呎跌穿1.33萬 1年半低位
投資ESG基金長線回報佳
投資ESG基金長線回報佳