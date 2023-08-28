50多歲退休離開匯豐 至今主要揸股樓現金

較看好銀娛農夫山泉維他奶

是次長達兩個多小時的專訪，劉智傑對記者暢所欲言，從股樓金匯、中美角力談到古今中外，除了思路清晰外，亦不時提出獨到及精闢觀點，仍具備「匯豐華人大班」的風采。他笑說，自己2000年底離開匯控後，賺錢心態不強，但求「平平安安、心無掛念」，投資上亦頗保守，目前主要持有股票、物業及現金，近年亦無再打高球，主要運動便是晨運。

劉智傑在上文憂慮中美角力升溫，短期對本港樓市審慎，料明年中有更佳入市機會，此策略亦適合於港股，他認為港股短期也難以大升，故若買入個別股票後有7%至8%回報，他便會沽貨鎖定利潤，目前他比較看好的是銀娛（0027）、農夫山泉（9633）及維他奶（0345）。

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