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經濟

兆科眼科冀產品加快商業化 料下半年進入更多醫院

【明報專訊】兆科眼科（6622）在今年上半年度正式錄得眼科藥物及產品銷售，進入商業化階段。集團主席兼執行董事李小羿表示，期待下半年產品可以進入更多醫院，加上下半年還計劃提交2至3款仿製藥的簡化新藥申請，他料到明年集團可以在商業化邁進更大一步。

上半年研發開支高 料下半年減

在上半年度，該集團的研發開支高達2.05億元人民幣，按年大增1.03倍，首席財務官馮新彥指出，這與有產品進入3期臨牀研究有關，當中涵蓋自主研發的乾眼症創新藥環孢素A眼凝膠等產品，如無意外，若沒有特別的項目需要入帳，料下半年的研發費用會比上半年少一些，全年的研發費用會大概在3億至4億元人民幣之間。

馮新彥續稱，集團亦爭取可延緩近視加深的NVK002之商業化，料完成所需審批手續後，估計最快在2025年落實商業化。供乾眼症的用藥創新藥環孢素，她謂目前在監管審批過程中集團方面正與當局緊密溝通中，待回答過程中的問題後，便可以確定有關產品會在明年大概甚麼時候推出。

集團在中國市場以外的發展，除了推進藥品在美國進行臨牀測試之外，在開拓韓國及東南亞方面，會注重尋求適合的合作伙伴，加上尚要在當地審批，因此不急於今年內實現銷售。

醫院反腐對業界短期陣痛 長遠有利

儘管內地進行醫院反腐行動，馮新彥指出，即使碰巧集團的產品起步商業化，但是高級管理層認為，隨着他們已投資建立多層次的生態系統，料集團所受影響不大。李小羿強調，行業短期難免遇到陣痛，但是長遠料對行業健康發展會更好。他還說，「集團會繼續做好產品，並且以需求為基礎，同時會透過多個維度多讓產品接觸到病人」，他們亦不會因此只注重線上銷售，而降低對醫院銷售。

相關字詞﹕馮新彥 李小羿 兆科眼科

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