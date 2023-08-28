中證監收緊IPO 限大股東減持

中證監指出，充分考慮當前市場形勢，完善一二級市場逆周期調節機制，圍繞合理把握IPO、再融資節奏。根據近期市場情况，「階段性收緊IPO」節奏，促進投融資兩端的動態平衡，惟房地產上市公司再融資不受破發、破淨和虧損限制。同時，對於金融行業上市公司或者其他行業大市值上市公司的大額再融資，實施預溝通機制，關注融資必要性和發行時機。以及突出扶優限劣，對於存在破發（跌穿招股價）、破淨（跌穿資產淨值）、經營業績持續虧損、財務性投資比例偏高等情形的上市公司再融資，適當限制其融資間隔、融資規模。

滬深交所降孖展買股保證金

同時，中證監亦公布進一步規範股份減持行為，上市公司存在破發、破淨或3年未進行現金分紅、累計現金分紅金額低於最近3年年均淨利潤30%，控股股東、實際控制人不得通過二級市場減持。上交所、深交所、北交所亦公布，將投資者融資買入證券時的融資保證金最低比例由100%降低至80%。此調整將自2023年9月8日收市後實施，調整同時適用於新開倉合約及存量合約，投資者不必先平倉即可適用新的保證金比例。證券公司可綜合評估不同客戶徵信及履約情况等，合理確定客戶的融資保證金比例。