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經濟

A股印花稅今起減半救市 15年首降 中證監出組合拳配合 最少30券商減佣金

【明報專訊】上月中央政治局會議定下政策目標「要活躍資本市場，提振投資者信心」後，內地財政部、稅務總局於周日（27日）正式公告指出，今日起（28日）證券交易印花稅減半徵收。換言之，A股證券交易印花稅率將由單邊收取0.1%，下降至0.05%。另據內媒統計有至少30間券商公布今日起減收佣金，連同滬深交易所及北交所分別大減經手費三成及五成，同於今日生效。有股票分析師認為，相關舉動短期內有效提振內地香港股市，券商股或可受惠其中，但長期而言，整體股市交投仍受內地經濟、息口及環球局勢等因素影響。

明報記者 黃志偉

近日已頻傳內地減收證券交易印花稅，至昨日內地財政部、稅務總局終於正式拍板減稅，為2008年以來首次調降。當時證券交易印花稅率由0.3%下調為0.1%，消息刺激上證綜指數單日上漲逾9%，據報有逾千家A股公司當日升逾9%，令不少市場人士憧憬減稅或令A股牛市重臨，並有利港股投資情緒。港交所（0388）昨日亦公布，該調整適用於滬股通及深股通。

港交所：滬深股通同減印花稅

另有內媒統計，截至周六（26日），已有招商證券（6099）、方正證券等至少30家券商響應監管要求，同步下調證券交易佣金，且下調幅度也較為一致。同時，滬深交易所早前已公布下調證券交易經手費，從按成交金額的0.00487%雙向收取，下調為0.00341%，降幅為30%；北交所證券交易經手費則由按成交金額的0.025%雙邊收取，下調至0.0125%，降幅為50%。連同中證監昨同步公布一連串收緊IPO集資、限制內房以外企業再融資，以及下調融資（孖展）炒股開倉按金比例等，全方位配合撐A股。

在中國經濟放緩憂慮下，A股近期表現疲弱，滬深300指數上周一度試穿3700點，見9個月低位（見圖），上證綜指亦跌至近3000點心理關口。

分析：短期料提振中港股市

香港股票分析師協會主席鄧聲興認為，中央出招提振股市的舉動，能在短期內刺激中港股市交投，但長遠而言仍受多種因素影響，包括資金流動問題、息口高企和環球局勢不穩等。至於券商減佣配合交投，他認為券商降低收費意味盈利或面臨受壓，對券商股持中性態度。

勤豐證券資產管理部董事總經理連敬涵表示，該舉動或令券商股受惠其中，料其股價升幅可達5%至10%，並有望帶動恒指今周重上18,000點或以上，重回10天線（現處18,139）水平。不過，連敬涵指出，內地經濟疲弱問題仍在，加上過去1個月有不少外資減持A股，為該措施的效力增加不確定性。

相關字詞﹕A股 股票印花稅

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