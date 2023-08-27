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經濟
2023年8月27日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
凱柏峰III首輪沽74伙 套現6億 親海駅II推售最後35伙 28伙複式戶沽清
盈翠兩房858萬沽 4年實蝕13%
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張宗永：電動車市場進入戰國時代
薛偉傑：Clip Mouse藉陀螺儀定位 挑戰滑鼠體積極限
馮其十：雷蒙多訪華 不應抱過高期待
馮其十：雷蒙多訪華 不應抱過高期待
【明報專訊】應中國商務部長王文濤邀請，美國商務部長雷蒙多27日起訪華。從雙方近日發聲看，中美經濟高官此次會談將是坦率而深入，同時是建設性的。
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