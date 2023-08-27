「美股七俠」獨大 市場憂科網泡沫重臨

5科網巨擘佔標指1/4市值

「七俠」因AI概念而落鑊，當中包括五大傳統科技股「FAMGA」，即facebook母企Meta（美：META）、蘋果（美：AAPL）、微軟（美：MSFT）、Google母企Alphabet（美：GOOG）及亞馬遜（美：AMZN），加上Nvidia（美：NVDA）及Tesla（美：TSLA）。輝達升幅最驚人，今年以來共飈逾兩倍，升幅最小的微軟、蘋果，累計升幅亦逾三成。

目前科網巨擘在標普500指數中的佔比，是有史以來最重，5隻股份已佔整個指數近四分之一市值，單計蘋果市值已近3萬億美元，比英國最大的100家上市公司合計更大。

摩根士丹利首席美股策略師Michael Wilson認為，現時出現奇怪的印象，令人以為市場健康，但目前少數大型股遮蓋了市場廣泛的痛楚，例如近期大型市值重估已經發生，市場由低質的細價股撐住，他更料今年標指會挫逾一成至3900點。

施羅德：少數股做好 易高估市值

施羅德多元資產投資組合經理Remi Olu-Pitan指出，當只有少數股份做好，大家容易高估市值，然後人人放錢進去，最終發生另一次科網股泡沫爆破，現在可能正播下種子。

經濟合作暨發展組織（OECD）曾警告，目前市况可能抑制小公司增長，影響它們從公開市場融資的能力，尤其小型創新公司。

即使「七俠」升勢驚人，共同基金亦未必受惠。高盛分析，逾500隻共同基金認為羅素1000成長股指數出現「極端集中」的情况，但據共同基金原則，理應避免集中投資某幾家公司，宜分散風險，現時科網巨擘升勢驚人，則成為核心及成長型基金的一大阻力。

（綜合報道）

[企業地球村]