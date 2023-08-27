泰康冀港子公司明年開業 主打養老產品

尹奇敏稱：「你問我，當然是愈快愈好。」對於香港保險市場成熟，又不乏國際大型保險機構，競爭激烈，他指也曾被問為什麼要來港做保險，但他認為，香港保險市場雖成熟，像泰康的醫療和養老「閉環」模式的產品卻不多。泰康在內地保險業務有三大閉環模式，包括養老閉環、醫療閉環及財富閉環。其養老保險產品可在退休後用來支付入住其養老社區泰康之家；醫療閉環則是產品可用於泰康的醫院。

泰康香港籌備組擬任CEO胡曉表示，香港一般保險產品較傾向金融屬性，泰康的保險產品更重視服務屬性，日後可在泰康之家頤養天年，加上泰康早在2007年進入養老產業，目前在全國31個城市已建成16個養老社區，服務質量受認同，因此「用得着」的醫養保險產品是泰康強項，類似產品在香港不多見，會是日後進軍香港的主打產品種類。尹奇敏指出，屆時會調節醫養產品內容，以更適合香港需要，也會花幾年時間在香港打好基礎，做出品牌名氣，並透過與泰康之家的協作，讓香港客戶更理解內地養老情况和泰康保險產品的個性化。