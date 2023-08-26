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經濟
2023年8月26日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
大摩唱淡恒指 3個月兩降目標價 高盛下調中資股盈測 降MSCI港指數目標7％
港股再失守18000 放榜藍籌遭拋售
路透：內地擬減股票印花稅最多五成
交行房企不良貸率急升 指碧桂園佔業務小
恒大下周一復牌 已履行全部指引
3部委落實首套房「認房不認貸」
新世界股債雙殺 否認押物業撲水 KOL指「明股實債」 發言人：疑有人操縱市場
罕有逐一反駁 惟負債率47%未挽投資者信心
議員倡降股票印花稅 冀激活市場
金管局谷金融科技 未來一年積極推廣
內房弱拖累 中建材半年純利跌75%
中芯實際少賺七成 毛利率削近半
鮑威爾：通脹仍過高 或續加息 儲局年底前加息0.25厘概率升至近六成
美30年期按息升至7.23厘 22年新高
Gap收入遜預期 憂銷售雙位數跌
李嘉誠露面捐錢撐潮州 風采依舊
凱柏峰III一周收2300票 超額16倍 今首輪開售138伙 親海駅II最後35伙錄超購
區內客4800萬購萬景峰複式 屋苑兩年來最大宗
CCL連跌兩周 未反映油柑頭地流標影響
配合夜經濟 新地apm書展延至晚上11時
半山捌號181呎特色戶 內地生每呎91元破頂承租
永倫長沙灣商廈重建 申寬高限至100米
陸振球：賣地再流標 不利守住基本法107條
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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