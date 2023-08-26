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經濟

香港地產

半山捌號181呎特色戶 內地生每呎91元破頂承租

【明報專訊】部分內地生搶於暑期完結前租樓，再推高部分屋苑租金，西半山半新盤半山捌號有低層連平台特色戶以高價租出，創屋苑呎租新高。

港島西區及南區本月至今暫錄逾450宗租務成交，上月全月則錄逾700宗，其中本月黃竹坑租賃成交佔約200宗或44%。中原地產分行副分區營業經理姚文龍表示，新錄半山捌號破頂的租務成交，單位實用面積181方呎連117方呎平台，屬開放式間隔，獲升讀理大的內地生以1.65萬元承租，並以先付一年租金即近20萬元，實用呎租逾91元。業主今年3月581萬元一手購入，因買入時發展商已附送所有家俬，故收樓後隨即放租，租金回報約3.4厘。

內地生租星漣海3房 預付一年涉28萬

此外，內地生大舉消化沙田鐵路沿線屋苑租盤，部分內地生開始轉租至馬鞍山落禾沙一帶屋苑。中原地產分行經理何偉雄表示，馬鞍山星漣海3A座低層C室，實用面積780方呎，3房1套間隔，以2.3萬元租出，實用呎租29.5元。

何偉雄又稱，租客為4名內地女學生，以先付一年租金形式，涉近28萬元租入單位自用。單位原業主則於2017年以1215萬元購入，租金回報約2.3厘。

ONE SOHO一房1.8萬預租 呎租58元

另一方面，部分快將交樓的新盤亦錄預租成交。市場消息指，信置（0083）、莊士機構（0367）及市建局合作的旺角ONE SOHO，昨錄1房戶預租個案，單位為低層B5室，實用面積308方呎，雖然業主尚未收樓，但已獲租客以1.8萬元承租，實用呎租58元。業主2021年5月715萬元一手購入，租金回報約3厘。

相關字詞﹕內地生租樓 星漣海 半山捌號

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