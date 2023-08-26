明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

配合夜經濟 新地apm書展延至晚上11時

【明報專訊】政府部署推動夜經濟，新地（0016）旗下觀塘大型商場apm隨即作出配合，現正在商場中庭舉行的主題書展，由昨日起一連7日，延長營業時間至晚上11時，方便一眾上班族、家庭客及文青們隨時選購心水讀物。晚上9時後，商場加碼推「夜書市優惠」，以1元開心價發售正能量書籍加送1小時免費泊車等，同時亦在本周末晚上舉行連串表演，包括歌手獻唱、雜耍表演等。

由昨日起一連7日舉行

另外，由人氣偶像MIRROR成員江𤒹生（AK）所主演的電影《七月返歸》，將於9月4日在apm舉行首映禮，屆時電影主角如AK、譚玉瑛、太保等，將與粉絲們見面，分享創作點滴，屆時商場更憑消費送電影換票證。

apm亦與銅鑼灣wwwtc mall、大埔超級城及元朗廣場推《夜行消費獎賞》，由即日至9月30日，The Point會員在wwwtc mall GF至L13商戶，即日單一電子消費滿2000元或以上，即可享指定商戶的現金禮券乙張。另由9月15日至10月8日，會員在8時後以電子貨幣單一消費滿300元，可獲兩倍積分獎賞。

另外，據利嘉閣（工商舖）地產統計， 本月至23日商舖買賣登記暫錄約78宗﹙數字主要反映2至4周前實際市况﹚，已超越7月全月的74宗逾5%。

利嘉閣（工商舖）地產高級營業董事鄭得明分析指出，暑假為旅遊及消費旺季，隨着旅客人數及消費市道回升，料店舖買賣登記連月回落後亦有力反彈，預計本月全月商舖最終可錄逾百宗，按月料大增逾四成，屆時將是自今年5月以來，再度重上100宗的水平，亦有機會創自去年7月以來的14個月新高。

相關字詞﹕夜經濟 利嘉閣(工商舖) 新地

上 / 下一篇新聞